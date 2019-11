Venezuela, Guaidò torna in piazza

Il presidente in carica, Nicolas Maduro, ha avvertito che in caso di incidenti le autorità si muoveranno "con fermezza e giustizia".

Il presidente del parlamento venezuelano Juan Guaidò, riconosciuto da una cinquantina di paesi come presidente interimario, ha indetto una manifestazione per questo sabato con cui promette di "riportare il popolo in strada e questa volta senza ritorno".

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.