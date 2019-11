I tentativi di Conte di convincerli a sostenere la reintroduzione dello scudo penale, in modo da togliere ogni alibi al gigante francoindiano, finora hanno incontrato il secco no dei parlamentari.

Lo scrivono all'azienda ed ai commissari straordinari i segretari generali delle organizzazioni dei metalmeccanici, Fiom, Fim e Uilm, indicando come "urgente l'incontro ed il confronto per discutere sulle prospettive e sul rispetto degli accordi e degli impegni assunti". Auspicano che la sede sia il ministero dello Sviluppo.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.