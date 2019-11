Lo stesso scenario di violenza che si ripropone da settimane, e che ha già lasciato una lunga scia di sangue. Sono oltre 250 i morti nell'ultimo mese di guerriglia. Ancora strade bloccate a Baghdad : i dimostranti antigovernativi sono tornati a manifestare accendendo fuochi e creando barricate con materiali di fortuna , vecchi pneumatici e filo spinato. Chiedono a gran voce le dimissioni del governo accusato di corruzione e aumento del costo della vita . proteste che nell'ultimo mese sono costate la vita a oltre 250 i manifestanti .

"Vogliamo i nostri diritti perché non abbiamo niente, né lavoro, né altro. I privilegi sono solo per i partiti politici. Oggi abbiamo chiuso tutte le strade e stasera torneremo in piazza aTahrir " gridano i manifestanti davanti alle tlecamere che seguono l'evolversi della protesta.

Il primo ministro iracheno Adel Abdul-Mahdi ha riunito in un incontro i responsabili della sicurezza per valutare eventuali interventi nelle prossime ore.

Le proteste in Iraq , la repressione sempre più violenta, ma anche manifestazioni simili in Libano, rappresentano una sfida anche per l'Iran, che sostiene da vicino entrambi i governi .