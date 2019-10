Fumata nera per l'avvio dei negoziati per l'adesione di Albania e Macedonia del Nord

È ancora mancato accordo tra i ministri europei riuniti a Lussemburgo per il via libera all'adesione di Albania e Macedonia del Nord. E lo stop arriva deciso dalla Francia, da sempre contraria all'avvio dei negoziati. Si tratta di un ulteriore rinvio, insomma, e la delusione del Commissario europeo all'Allargamento, Johannes Hahn, non si è fatta attendere:

"Non è qualcosa di cui andare fieri in Europa devo dire. E non c'è dubbio che un ulteriore rinvio danneggerebbe la credibilità dell'Ue nella regione nei balcani occidentali".

Dal giugno 2018, la decisione sull'apertura delle trattative nell'Ue per i due Paesi balcanici è stata rinviata già due volte, nonostante le raccomandazioni positive di Bruxelles. Ora la questione slitta al Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimi.