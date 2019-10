Dopo una lunga malattia, all'età di 86 anni, si è spento a Mosca il cosmonauta russo Alexei Leonov.

Primo essere umano a compiere, nel 1965, una storica passeggiata nello spazio, quest'ultima rischiò di finire in tragedia.

La sua tuta spaziale, appositamente creata per supportare l'attività extraveicolare, infatti, si gonfiò in maniera tale che per poco non riuscì più a passare attraverso il portellone per rientrare nell'abitacolo della capsula.

Leonov ha anche fatto parte dell'equipaggio che, dieci anni più tardi, ha agganciato la Soyuz alla capsula statunitense Apollo.

Considerato un'autentica leggenda dell'esplorazione spaziale, in Russia è il cosmonauta più famoso dopo Yuri Gagarin.

Il suo Paese gli tributerà l'ultimo saluto il 15 ottobre prossimo, data in cui si terranno i funerali al Cimitero militare federale di Mosca.