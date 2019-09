L'Islanda ha ricevuto una multa dagli organizzatori dell'Eurovision Song Contest perché - durante la finalissima di Tel Aviv - la band che rappresentava l'isola, il collettivo bondage-sadomaso Hatari, ha esposto delle sciarpe in sostegno della causa palestinese.

La decisione della European Broadcasting Union, che organizza il concorso, è stata resa nota tramite un comunicato. Nella dichiarazione si legge che il gesto ha violato le regole del concorso che proibiscono gesti di natura politica.

L'articolo 2.6 stabilisce infatti che "le emittenti partecipanti assicurano che siano prese tutte le misure necessarie all'interno delle rispettive delegazioni e squadre per garantire che l'European Song Contest non venga in nessun caso politicizzato e/o strumentalizzato".

Gli Hatari, collettivo di arti performative che si auto-definisce "BDSM, tecno-distopico e anti-capitalista", sono noti per le loro posizioni contrarie all'occupazione israeliana nei territori palestinesi.

Non è stato specificato l'ammontare della multa per l'emittente pubblica islandese, ma si è detto che è "in linea con le regole della concorrenza". L'ammenda è arrivata in seguito ad un appello.

Euronews ha contattato l'emittente pubblica islandese per un commento ma è ancora in attesa di risposta. Anche la grande ospite della serata finale, Madonna, aveva suscitato polemiche per aver fatto ballare due dei ballerini con una bandiera israeliana e una palestinese sul retro dei propri costumi.

"E' stato un errore", disse il ministro della cultura israeliano Miri Regev ai giornalisti. "Non si possono mescolare politica ed eventi culturali, con tutto il dovuto rispetto per Madonna".

Israele si è guadagnata il diritto di ospitare la finale del concorso 2019 dopo la vittoria della cantante Netta Barzilai dell'anno precedente. Il prossimo anno l'Eurovision Song Contest si terrà nei Paesi Bassi.