Prima serata del Festival di Sanremo condotta da Amadeus e Marco Mengoni. Il vincitore dell'edizione 2023 è a suo agio sul palco dell'Ariston, non solo come cantante. Dargen D'Amico parla dei bambini nella Striscia

Inizia con tanta musica la 74sima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadues e Marco Mengoni. Trenta gli artisti in gara. Fiorello è ancora una volta la spalla di 'Ama', interviene in più siparietti e alla fine dello show c'è ancora lui per il dopo Festival che quest'anno è stato chiamato "Aristorello". Mengoni, però, è il vero protagonista della serata. Il ricordo al giovane musicista Giogiò Cutolo, ucciso l'estate del 2023 a Napoli, commuove. Dando un voto generale alla serata, il 7 è merito sopratutto di Mengoni e delle donne in gara al festival

Il Mengoni show all'Ariston

Il vincitore dell'edizione 2023 apre la kermesse ed è tra i primi a esibirsi, canta la sua 'Due vite' e torna a emozionarsi. Niente monologhi per il primo conduttore di Amadeus, un breve siparietto con gli oggetti che hanno fatto la storia del festival, c'è anche la famosa scopa di Gianni Morandi, e poi un medley dei suoi grandi successi e un tributo ad Anna Marchesini. Mengoni è a suo agio sul palco dell'Ariston. Potrebbe valutare un ritorno da direttore artistico, in fondo di festival ne ha già vinti due.

Ibrahimovic pronto a dare il cambio ad Amadeus, voto 7

Ospite non annunciato Zlatan Ibrahimovic, che è tornato sul palco dopo essere stato co-conduttore nel 2021. Siparietto con Amadeus. "Io 42 anni ho smesso perché ho ascoltato il mio corpo. Mi siedo, ma se ti vedo stanco chiamo il cambio, perché qui fuori c'è la fila di presentatori", scherza il campione svedese che di recente ha dato l'addio al calcio. Lo svedese è sicuramente più simpatico dell'edizione del 2021, forse perché tutto dura di meno.

La dedica a Giogiò Cutolo

Poco spazio ad altri ospiti nella prima serata, tanto alle canzoni. Si sono esibiti tutti e trenta artisti in gara. Amadeus ha però voluto ricordare Giogiò Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso l'estate del 2023 a Napoli dopo un litigio. Il ragazzo napoletano suonava nell'orchestra sinfonica di Sanremo. La madre di Cutolo dal palco dell'Ariston ha letto una lettera dedicata al figlio emozionando il teatro e a casa.

Dargen D'Amico chiede il cessate il fuoco a Gaza

È stata una prima serata tranquilla per Amadeus, senza potenziali polemiche sociali e politiche, fino alla performance di Dargen D'Amico. Ricoperto di orsacchiotti, Dargen ha dedicato l'esibizione di Onda alta a sua nipote Marta che vive e studia a Malta. "Lei è fortunata. Ma non tutti sono così fortunati nel Mediterraneo: ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua senza cibo. Il nostro silenzio è corresponsabilità: la storia e Dio non accettano scena muta. Cessate il fuoco", ha detto l'artista riferendosi alla guerra a Gaza. Amadeus lo ha soltanto ringraziato, poi il festival è andato avanti.

Le donne convincono più degli uomini, i tormentoni no

Quando, quando, quando, la canzone ha il ritornello che funziona e diventa subito tormentone il successo è assicurato. Lo sanno bene Annalisa e The Kolors, che dopo un anno di balli a Ibiza e baci a lui e a lei, anche sul palco dell'Ariston hanno portato un brano che funzionerà bene sui social media (c'è già chi sta preparando i balletti per i loro TikTok). Basteranno per vincere il Festival?

Diodato, i Negramaro, Gazelle, i Santi Francesi, Maninni e MrRain giocano facile con una ballad che emoziona e che entra diretta nella storia delle canzoni sanremesi. Ballad anche per il Volo, il trio è molto più pop del solito. Tra rapper e i ritmi R&b Ghali è più deciso di Mahmood e Geolier. Capitolo a parte le donne di questa 74esima edizione del Festival. Emma originale e grintosa, Loredana Bertè e Fiorella Mannoia classe e professionalità. Alessandra Amoroso Angelina Mango e Big Mama, giovani ma con grande presenza scenica. Il ritorno all'Ariston dei Ricchi e Poveri non è un 'pacco', nonostante l'enorme fiocco portato sul palco. Convincono meno Irama, Sangiovanni, La Sad, BNKR 44, Rose Villain, Alfa e il Tre, e non perché in molti si son esibiti alla fine.

Gli outfit della prima serata di Sanremo

Sanremo è anche tanta moda. Eleganza e bianco per Fiorella Mannoia e Diodato. Sensualità e nero per Annalisa e Big Mama. È proprio il nero a fare da padrone sul palco dell'Ariston, forse anche colpa del Fantasanremo, indossato con eleganza da Negramaro, The Kolors, Geolier e il Volo, più underground Irama e Mahmood. Poco colore, se non fosse per i BNKR 44, anche Mengoni accogliendoli sul palco lo ha notato: "Quanti colori, oh". Lo stesso co-conduttore ha osato con un completo rosso e poi una mantella e una tuta fatte di fiori rossi. L'enorme fiocco rosa dei Ricchi e Poveri è già cult. Loredana Berte non si smentisce, una lunga felpa copre una minigonna come solo lei sa indossare. Ghali in un turchese brillante piace.

La classifica della prima serata

Alla fine della prima serata, Amadeus e Mengoni hanno svelato le prime cinque posizioni della classifica votata da sala stampa, tv e web. Mercoledì e giovedì, quando si esibiranno solo 15 artisti per serata, i primi cinque artisti saranno selezionati da giuria della radio e pubblico da casa. Venerdì e sabato voteranno sala stampa, radio e pubblico a casa.

Questa la classifica della prima serata

Loredana Bertè - Pazza

Angelina Mango - La Noia

Annalisa - Sinceramente

Diodato - Ti muovi

Mahmood - Tuta gold

Il programma della seconda serata di mercoledì

Nella seconda serata la co-conduttrice sarà un'altra veterana del festival, Giorgia. Per concludere, dopo circa cinque ore di festival, citando il Tre, che si esibito per ultimo, "Buona notte o buon giorno non lo so".