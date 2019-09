AMBURGO (GERMANIA) - Al "Volsparkstadion" di Amburgo stasera va in scena un classico del calcio europeo, Germania-Olanda, valevole per la qualificazione a Euro2020.

Il ct olandese Ronald Koeman è consapevole della posta in palio: nel gruppo C comanda a sorpresa l'Irlanda del Nord, con 12 punti (in 4 partite), la Germania ne ha 9 (in 3 partite), l'Olanda solo 3 (in due partite).

Lo juventino Mathijs De Ligt e Virgil van Dijk del Liverpool saranno al centro della difesa orange: obiettivo, riscattare il 2-3 subito ad Amsterdam lo scorso 24 marzo.

Le due squadre si erano affrontate recentemente anche in Nations League, tra ottobre e novembre 2018: 3-0 per l'Olanda ad Amsterdam, 2-2 a Gelsenkirchen.

Poi Löw ha dato via alla rivoluzione "bianca", facendo fuori alcuni dei senatori della nazionale: Muller, Boateng e Hummels. E i risultati - dopo il fallimento di Russia2018 - sono migliorati...

"La Germania ha una squadra fantastica con tanta qualità. Giocatori che giocano al più alto livello nei club più importanti. E hanno anche un buon mix di esperienza e talento". Virgil Van Dijk Capitano dell'Olanda

Virgil van Dijk sembra dire: "Usiamo la testa".

Tante assenze per Joachim Löw e la "Mannschaft": Sanè, Draxler, Kehrer, Rüdiger e Goretzka sono indisponibili.

In porta Manuel Neuer (ma in ballottaggio fino all'ultimo con Ter Stegen), in mezzo al campo Toni Kroos, in attacco Timo Werner e Mario Reus.

Con una vittoria, la Germania può praticamente condannare l'Olanda all'eliminazione dagli Europei.

"È importante che non facciano molta pressione e che non diamo loro troppo spazio. Perché i tedeschi ne approfitterebbero con la loro velocità". Ronald Koeman Commissario Tecnico Olanda

Ronald Koeman, in un atteggiamente quasi "infantile". REUTERS/Fabian Bimmer

Probabili formazioni

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Süle, Tah; Klostermann, Kimmich, Kroos, Schulz; Gnabry, Reus, Werner.

C.T. Joachim Löw

Olanda (4-3-3): Cillessen; Veltman, De Ligt, van Dijk, Blind; De Roon, F.De Jong, Wijnaldum; Promes, Depay, Babel.

C.T. Ronald Koeman

Arbitro: Dias Correia (Portogallo)

Una foto malandrina "becca" Joachim Löw in un suo tipico gesto. Scaramanzia? REUTERS/Fabian Bimmer

Le altre partite

Dopo le vittorie dell'Italia (1-3 in Armenia, doppietta di Belotti e gol di Lorenzo Pellegrini) e della Spagna (1-2 in Romania, reti di Sergio Ramos e Alcacer), tra oggi e domani scendono in campo per il primo dei due turni europei tutte le big.

Stasera, oltre a Germania-Olanda, sono in programma - tra le altre - anche Slovacchia-Croazia, San Marino-Belgio, Scozia-Russia e Slovenia-Polonia.

Domani sarà la volta di Francia-Albania, Serbia-Portogallo e Inghilterra-Bulgaria.

L'Italia tornerà in campo domenica 8 settembre a Tampere contro la Finlandia, che attualmente occupa il secondo posto nel girone degli azzurri (Italia 15 punti in 5 partite, Finlandia 12 punti in 5 partite).