Trump vorrebbe il ritorno di Putin nel G8

Questo weekend Biarritz ospita il G7. Un vertice tra le maggiori potenze mondiali che, ancora una volta, avrà come assente di lusso la Russia. E' dall'annessione della Crimea nel 2014, che Mosca non è più invitata. Donald Trump, però, apre ora uno spiraglio. Il presidente degli Stati Uniti si è detto infatti favorevole al ritorno della Russia al G8, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca.

"Molte delle cose di cui discutiamo hanno a che fare con la Russia", ha dichiarato Trump. "Quindi personalmente l'immagino di nuovo nel G8. Sarei favorevole a un suo ritorno. Come sapete in precedenza, per il più delle volte si trattava del G8, includeva la Russia e il presidente Obama non la voleva perché si era dimostrata più furba di lui. Beh, non è così che dovrebbe funzionare".

Macron, alleato di Trump

Trump trova un alleato forte in questa sua proposta. Emmanuel Macron che, lunedì durante l'incontro con Valdimir Putin al Fort de Brégançon, ha lasciato intravedere un'apertura nei confronti di Mosca. Dal canto suo, il presidente russo ha dichiarato che non rifiuterebbe un ipotetico invito nel club dei potenti, perché "qualsiasi contatto, in qualsiasi formato, con i nostri partner è utile", ha detto.