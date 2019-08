Bilaterale Francia-Russia, Macron: "E' europea"

Emmanuel Macron incontra il presidente russo Putin al forte Bregançon, residenza estiva della presidenza francese. Incontro bilaterale e poi cena per il capo di Stato che non sarà presente al G7 di Biarritz. Macron insiste sull'importanza del rapporto non solo della Francia con la Federazione russa, ma di tutta l'Unione europea.

"Perché la Russia è europea, ha il suo posto nell'Europa dei valori - dice Macron nelle dichiarazioni iniziali - E' in nome di questo posto che abbiamo potuto quest'estate richiamare la Russia alla libertà di manifestare, la libertà di espressione, la libertà di opinione e la libertà di presentarsi alle elezioni come negli altri paesi del Consiglio d'Europa perché credo in questa Russia europea".

Da oltre un mese a Mosca infatti si registrano proteste contro l'esclusione di molti oppositori dalle elezioni comunali del prossimo 8 settembre. In due occasioni le proteste sono state autorizzate, le altre volte sono state represse con ondate di arresti e a manganellate. "Non vogliamo i gilet gialli in Russia", ha risposto a tono Putin.

"Sicuramente parleremo dell'Est dell'Ucraina, del Donbass - dice Putin - Riferirò al presidente Macron dei miei ultimi contatti con il neoeletto presidente dell'Ucraina. Ci sono cose di cui dobbiamo parlare e sono moderatamente ottimista. Ma dal mio punto di vista non c'è alternativa al quartetto di Normandia".

Il presidente russo si riferisce appunto a Russia, Ucraina, Francia e Germania che si sono sedute assieme per trovare un accordo. Macron ha auspicato a breve un altro summit sul tema.

Nel corso del bilaterale si parlerà anche di Siria. Macron ha chiesto un cessate il fuoco immediato. Putin sta infatti appoggiando l'offensiva di Assad a Idlib.