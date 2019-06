Euronews Sera | TG europeo, edizione di martedì 11 giugno 2019

In quest'edizione del nostro telegiornale, il naufragio al largo dell'isola greca di Lesbo di un barcone di migranti. Ci sono anche due bambine tra le vittime.

Via al processo a Domenico Lucano, che resta in esilio. Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria ha rigettato una nuova istanza dei legali dell'ex sindaco di Riace, per la revoca del divieto di dimora nel comune calabrese.

Ci trasferiremo poi in Russia, dove sono state ritirate le accuse contro il giornalista Ivan Golunov, incriminato per spaccio di droga.

Chiuderemo, infine, l'arrivo sulla panchina della Roma del portoghese Paulo Fonseca.

Questo e molto altro nel nostro telegiornale.