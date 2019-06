Francia 2019, Macron incontra le Bleues: "Possiamo vincere"

Emmanuel Macron e la Prémière Dame Brigitte hanno fatto visita questo martedì alla nazionale di calcio femminile, a Clairefontaine, centro tecnico dei transalpini. Le giocatrici francesi hanno incontrato il presidente a tre giorni dal fischio d'inizio deiMondiali, che si disputano proprio in Francia. E proprio come accadde lo scorso anno, prima della rassegna iridata maschile, vinta dai galletti in Russia. Un gesto scaramantico forse...

Macron: "Fattore campo decisivo"

"Abbiamo la possibilità di vincere e di farlo in casa", ha dichiarato il Capo di Stato francese. "Nel 1998, il fattore campo fu l'innesco per il calcio maschile. E a quei tempi pensavamo fosse una maledizione, pensavam o che i Mondiali non fossero fatti per noi. Quindi credo che potrebbe essere decisivo anche per il calcio femminile".

Macron ha dispensato consigli alle 23 convocate dalla ct Corinne Diacre: "Bisogna giocare bene insieme, sapere in che direzione andare e farlo insieme", ha detto il presidente transalpino alle giocatrici. Le Bleues, tra le favorite della vigilia, apriranno la competizione venerdì, al Parco dei Principi di Parigi, contro la Corea del Sud.