Mondiali femminili 2019: ecco le 23 convocate

Mancano meno di due settimane al fischio d'inizio del Mondiale di calcio femminile, che si terrà in Francia. L'Italia - alla terza partecipazione, dopo quelle del '91 e '99 - punta al suo miglior risultato nella competizione: 28 anni fa, il cammino delle azzurre si interruppe ai quarti di finale. Negli Stati Uniti, 20 anni fa, lasciarono già al primo turno.

E per affrontare questa sfida, la ct della nazionale italiana, Milena Bertolini, ha scelto le 23 convocate.

Otto juventine e sei milaniste tra le 23

Sono otto le giocatrici della Juventus, Campione d'Italia per il secondo anno consecutivo, tra le convocate dalla Bertolini. Sei le calciatrici del Milan, terza classificata in campionato, e tre quella della Fiorentina, seconda in Serie A, a un solo punto dalla vincitrice. Tra le più attese, c'è la 29enne attaccante bianconera Cristiana Girelli, già 22 reti in attivo con la maglia della nazionale. Presente anche la milanista Valentina Giacinti, capocannoniere in Serie A con 21 reti. Pilastri della difesa la viola Alia Guagni e la capitana della Nazionale e della Vecchia Signora, Sara Gama. Assente, invece, Cecilia Salvai in difesa, infortunatasi nel corso di Juventus-Fiorentina all’Allianz Stadium.

L'​Italia è inserita nel gruppo C, insieme a Brasile, Australia e Giamaica ed esordirà il 9 giugno (alle ore 13.00 CET) a Valenciennes, contro l'Australia.

Gli ultimi preparativi

Prosegue intanto a Riscone di Brunico (BZ) il raduno delle Azzurre. Le giocatrici della Bertolini stanno ultimando la preparazione. Mercoledì scenderanno in campo al "Paolo Mazza" di Ferrara, per l'ultima amichevole prima della rassegna iridata. Affronteranno la Svizzera, alle ore 15.

L'elenco completo delle convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma).

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Cimini Tucceri (Milan).

Centrocampisti: Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).