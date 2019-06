Svezia, il dibatito sui voli: volare o tutelare l'ambiente?

Gli svedesi hanno un grande incentivo per prendere un aereo: andare in un posto soleggiato soprattutto quando da loro l'inverno è buio. Per questo l'aeroporto di Arlanda a Stoccolma è in fase di costante ampliamento. Tuttavia il paese vuole fare molto per l'ecologia ma le statistiche delle emissioni a effetto serra crescono con l'incremento esponenziale del traffico aereo. Lo stesso ministro svedese alle infrastrutture Tomas Eneroth spiega che "Se tutti volassero tanto quanto gli svedesi la cosa sarebbe letteralmente impossibile".

C'è bisogno di tutti questi voli?

In maggioranza i politici svedesi sostengono che non c'è bisogno di tutti questi voli ma la compagnia statale Swedavia sosterrebbe il contrario. Jonas Allerup, espero del clima, invita alla moderazione: "E' proprio come per le strade, si fanno sempre più grandi e lunghe, così si progettano aeroporti sempre piu' grandi". Non è facile conciliare l'ecologia con l'invito al viaggio...