L'aereo ha preso fuoco mentre era in fase di rullaggio e ha iniziato a rilasciare una grande quantità di fumo, per poi precipitare a pochi istanti dal decollo. Tutti i passeggeri a bordo sono morti, escluso uno dei due piloti. Le autorità nepalesi stanno accertando la dinamica dell'incidente

Un aereo con 19 persone a bordo si è schiantato durante il decollo, nella capitale del Nepal, Katmandu. Le autorità hanno recuperato i corpi di 18 vittime, mentre uno dei due piloti si è salvato. Dei passeggeri, tutti membri dello staff della compagnia Saurya Airlines,** 16 erano nepalesi mentre non è stata ancora rivelata la nazionalità del diciassettesimo.

Il pilota tratto in salvo è stato condotto in ospedale per gli accertamenti.

L'incidente è avvenuto verso le 11.15 ora locale (le 7.30 in Italia). Il volo di prova sarebbe stato effettuato per scopi tecnici o di manutenzione. Secondo i media locali il velivolo, un jet Bombardier CRJ 200,ha iniziato a prendere fuoco mentre era in movimento sulla pista per poi precipitare pochi istanti dopo il decollo, avvenuto alle 11.11. Lo ha reso noto l'Autorità per l'aviazione civile del Nepal in un comunicato.

L'esercito nepalese è ora sul posto per prestare assistenza.

Il precedente nel gennaio 2023: lo schianto aereo a Pokhara

L'aereo era diretto a Pokhara, un'importante località turistica del Paese. Proprio qui nel gennaio 2023 un volo della Yeti Airlines si è schiantato durante l'atterraggio, causando la morte di tutti e 72 i passeggeri. Si è trattato, in quel caso, dell'incidente più grave avvenuto nel Paese himalayano dal 1992, quando morirono 167 persone su un volo della Pakistan Airlines mentre l'aereo si avvicinava all'aeroporto di Katmandu.

A causa della sua geografia e della considerevole presenza di catene montuose il Nepal ha alcune tra le piste di atterraggio più insidiose al mondo. Per via dei rapidi cambiamenti meteo anche le condizioni di volo possono diventare pericolose in pochi attimi.

L'Unione Europea ha bandito tutti i vettori nepalesi dal suo spazio aereo per problemi di sicurezza.