Sotheby's: asta milionaria per la Porsche di Hitler

Asta che si annuncia milionaria

Conosciuta come la Porsche del führer, la Type 64 potrebbe essere superare i 20 milioni di dollari americani all'asta di Sotheby che si tiene nella Monterey Car Week, dal 12 al 18 agosto prossimo.

Concepita nel 1838, si tratta di una vettura unica, come spiega Marcus Gorig, di Sotheby's:

"È assolutamente unica, anche il più piccolo dettaglio è stato studiato. Non è mai stat restaurata ma è in condizioni eccellenti. L'âuto è un vero pezzo di storia".

La storia

Venne concepita nel 1938, grazie a un incontro avvenuto tra Ferdinand Porsche, che allora era al servizio del führer, e il Maggiore Adolf Hühnlein, responsabile dell’organizzazione che creava gli eventi legati al motorsport in Germania.

Il maggiore doveva organizzare una gara automobilistica da Berlino a Roma, che nei piani si sarebbe dovuta tenere nel settembre del 1939. Ma che non ci fu mai.

La gara aveva lo scopo di far conoscere al popolo quanto il sistema di autostrade tedesche fosse eccellente e dimostrare la superiorità tecnologica del Paese.

Durante la preparazione della gara vennero realizzate tre auto speciali allestite per le lunghe distanze.

Come la chiamiamo?

Volkswagen avrebbe poi dovuto ordinarle e pagarle direttamente. Gli ingegneri Porsche le chiamarono Type 64. Le auto avrebbero preso il nome di Kdf-Wagen per ragioni politiche e negli ambienti VW invece sarebbero state riconosciute come le Type 60K10, anche se gli ingegneri di Porsche le chiamavano Type 64.

La produzione della Type 64 iniziò nell’agosto del 1939, solo la prima venne completata prima della guerra, che poi ovviamente fece cambiare tutta la produzione di auto, improntata più sui veicoli militari.

Madre di tutte le Porsche

"Gli ideatori della Type 64, furono gli stessi che poi crearono la 356, che senza la Type 64 non ci sarebbe stata, come non sarebbero mai venute al mondo nemmeno la 550 e la 911" questo è quello che dice ancora anche Marcus Gorig di RM Sotheby’s.

Pensata per partecipare a una gara di 1500 chilometri, aveva una forma pensata per contenere due ruote di scorta nella parte frontale. Il motore era il classico 985cc standard della KdF-Wagen ma potenziato a 32 Cv.

Le altre due Type 64 furono completate una nel dicembre 1939 e l’ultima a giugno 1940, l’unica sopravvissuta alla guerra, con la scritta Porsche sul cofano, applicata subito dopo aver registrato il nome della compagnia in Austria nel 1946.

L’auto ha cambiato un paio di proprietari in sessant’anni.