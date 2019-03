Ambiente: Greta Thunberg nominata per il Premio Nobel per la Pace

Alla vigilia dello sciopero giovanile per l’ambiente, la 16enne attivista svedese Greta Thunberg è stata nominata per il premio Nobel per la pace.

"Se non si fa nulla per fermare il cambiamento climatico, questo causerà conflitti e rifugiati, ha lanciato un movimento di massa che è un importante contributo alla pace", ha detto il Parlamentare norvegese Freddy André Ovstegard, uno degli sponsor di Greta ai fini della nomination.

Appresa la notizia, la giovane, divenuta leader di milioni di persone tra adolescenti, genitori ed insegnanti, si è detta "onorata e molto grata", invitando tutti a partecipare alla mobilitazione del 15 marzo in tutte le città del mondo.

Nel 2014, il premio Nobel per la pace fu vinto dalla 17enne Malala Yousafzai, sopravvissuta a un tentativo di assassinio da parte dei Talebani due anni prima.