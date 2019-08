PLYMOUTH (REGNO UNITO) - Il viaggio di Greta Thunberg verso New York è iniziato.

La ragazza svedese, 16 anni, attivista contro i cambiamenti climatici e candidata al Premio Nobel per la Pace, è partita da Plymouth, nel Regno Unito, alla volta di New York.

Una traversata dell'Oceano Atlantico a bordo della barca a vela (18 metri) Malizia II, di proprietà di Pierre Casiraghi, figlio di Carolina e nipote del Principe Ranieri di Monaco e dell'attrice americana Grace Kelly.

Greta non vuole inquinare usando l'aereo

Greta aveva, infatti, espresso il desiderio di non usare l'aereo, per non incrementare le emissioni di carbonio.

"Certo, sarà una sfida qui sulla barca, probabilmente è quello che tutti si aspettavano...

Comunque ci saranno sempre persone che non capiranno o non accetteranno la scienza e io li ignorerò perchè sono qui proprio per testimoniare e comunicare la forza della scienza... Ma se a loro non piace, io cosa posso farci?" Greta Thunberg Attivista contro i cambiamenti climatici

Greta Thunberg durante l'intervista.

Una traversata "ambientalista"

La traversata dell'Atlantico, con la barca a vela equipaggiata con pannelli solari e turbine sottomarine per generare elettricità, durerà due settimane.

A guidare l'imbarcazione sarà lo skipper tedesco Boris Herrman.

Alla partenza da Plymouth, una piccola folla di presenti ha applaudito a lungo Greta Thunberg.

Le uniche modifiche alla barca a vela ad alta tecnologica per questo viaggio sono il montaggio di tende davanti alla cuccetta e l'aggiunta di materassi per il massimo comfort. Non ci sono servizi igienici o doccia fissa, vi è un piccolo fornello a gas e il cibo è di quello liofilizzato.

Il vertice sul clima alle Nazioni Unite a New York è in programma il 23 settembre. In seguito, Greta si recherà anche a Santiago del Cile, per un altro summit internazionale.

Lo skipper Boris Herrman e Greta Thunberg. REUTERS/Henry Nicholls

Se volete seguire il viaggio di Greta Thunberg in tempo reale, seguite la mappa.