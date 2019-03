Nigeria: crolla scuola elementare, bambini sotto le macerie

Almeno 8 bambini sono stati estratti vivi dalle macerie di un edificio di tre piani crollato a Lagos, in Nigeria.

Il palazzo al terzo piano ospitava una scuola elementare frequentata da almeno un centinaio di studenti la maggior parte dei quali, insieme a molti altre persone che abitavano nell'edificio, si trovano ancora sotto le macerie.

Le squadre di soccorso sono al lavoro per cercare di estrarre persone in vita. Sconosciute al momento le cause del crollo.

La Nigeria ha standard molto bassi di sicurezza nella costruzione degli edifici: i regolamenti, pur esistenti, spesso non vengono applicati e i materiali usati sono di scarsa qualità. Nel 2016 piu' di 100 persone persero la vita nel crollo di una chiesa nel sud est del Paese.