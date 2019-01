Fermata rete trafficanti filo Isis: "rischiate un esercito di kamikaze"

Sono 15 i fermi disposti dalle procure di Palermo, Trapani Caltanissetta e Brescia: si tratta perlopiù di cittadini tunisini, che tra la Sicilia e la Tunisia avevano messo in piedi un fiorente traffico di sigarette, hashish e migranti clandestini, trasportati a bordo di gommoni in quelli che - per via del minor clamore e delle più scarse probabilità di venire intercettati - vengono chiamati in gergo "sbarchi fantasma".

Otto di loro sono stati già fermati, mentre gli altri restano latitanti: ma per alcuni, oltre al contrabbando e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, l'accusa è di istigazione al terrorismo. Sui loro profili social, monitorati per mesi, i Carabinieri del ROS hanno trovato decine di immagini e filmati riconducibili alla propaganda fondamentalista dello Stato Islamico: a preoccupare in questo senso è soprattutto il capo e tesoriere dell'organizzazione, tuttora a piede libero, che su internet secondo gli inquirenti avrebbe svolto una fitta attività di proselitismo.

Descritto dagli inquirenti come capace di movimentare ingenti somme di denaro - ogni viaggio costava sui 2.500 euro, cifra raddoppiata nel caso di individui ricercati dalle autorità tunisine - l'uomo avrebbe dunque disponibilità economiche non indifferenti.