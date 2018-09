Venezuela: l'iperinflazione come progetto politico?

Per cercare di bloccare gli effetti della nuova perdita del già scarso valore di potere d'acquisto dei venezuelani, il presidente ha aumentato di oltre 35 volte il salario minimo protandaolo a un corrispettivo di circa 30 euro mensili, ma sono tutte cifre teoriche dato che la banca centrale non fornisce dati concreti. Altro tentativo fatto dal governo, è stato quello di fomentare nelle scorse settimane il risparmio in oro. In teoria, i venezuelani che avessero potuto permetterselo, avrebbero potuto comprare oro, in cambio del denaro però, non hanno ricevuto lingotti, ma dei titoli di carta che ne proverebbero il possesso. Inutile dire che il progetto, secondo gli osservatori sul posto, non sta andando benissimo.