La magia della fioritura dei ciliegi (sakura) si ripete in Giappone non è possibile passeggiarci accanto frettolosamente, la fioritura dei ciliegiè una cosa seria e bisogna dedicare la giusta attenzione. Ecco perché anche quest’anno milioni di giapponesi e turisti da tutto il mondo prenderanno parte all’hanami, tradizione secolare che invita a riunirsi festosamente per ammirare la strepitosa fioritura primaverile.