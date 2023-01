Carri colorati e musica in Colombia per il "Carnevale dei bianchi e dei neri". Nato per commemorare il giorno di riposo concesso agli schiavi, il tradizionale appuntamento si svolge ogni anno dal 28 dicembre al 6 gennaio a Pato, in una regione di confine con l'Ecuador ai piedi delle Ande, principalmente abitata da popolazioni indigene e afro-discendenti. Celebrato da oltre un secolo, nel 2019 l'evento è stato inserito dall'Unesco fra i patrimoni immateriali dell'umanità.

