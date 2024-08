Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

I nomadi digitali possono essere sgraditi in molti luoghi, ma una zona della Spagna li sta attirando con sovvenzioni.

Un tempo considerati benefici per la comunità, i nomadi digitali sono diventati sgraditi in molte aree d'Europa, accusati di aggravare il fenomeno della gentrificazione e di escludere la popolazione locale.

Una regione della Spagna è però ancora desiderosa di ospitare i lavoratori a distanza, tanto da offrire aiuti finanziari a chi si trasferisce.

L'Estremadura, una comunità autonoma confinante con il Portogallo, è una delle regioni spagnole meno visitate, ma ospita comunque riserve naturali selvagge, catene montuose ricche di fauna e una capitale disseminata di rovine romane.

Ecco chi può beneficiare della sovvenzione per trasferirsi in Estremadura e come fare domanda.

Potete essere pagati per fare i nomadi digitali in Estremadura, Spagna

Il governo regionale dell'Estremadura offre ai nomadi digitali fino a 15.000 euro per trasferirsi nella zona.

La comunità autonoma ha una delle popolazioni più basse della Spagna ed è una delle regioni meno sviluppate. Ha uno dei Pil pro capite più bassi del Paese e uno dei tassi di disoccupazione più alti, pari al 17,6% rispetto alla media nazionale dell'11,9%.

Per sostenere sia la popolazione che l'economia, le autorità dell'Estremadura hanno stanziato due milioni di euro che saranno utilizzati per favorire il trasferimento di 200 lavoratori a distanza e nomadi digitali nella regione.

Oltre a ricevere aiuti finanziari, i nomadi digitali potranno godere di un costo della vita più basso rispetto a molte altre aree della Spagna. Secondo Numbeo, rispetto alla capitale spagnola Madrid, la città estremaduriana di Badajoz costa in media il 30 per cento in meno per i pasti fuori casa, i trasporti pubblici e le utenze.

Secondo le autorità regionali, l'Estremadura manca di infrastrutture di trasporto, ma ha una copertura in fibra ottica e mobile superiore alla media nazionale.

Chi può richiedere le borse di studio per nomadi digitali dell'Estremadura

L'Estremadura si rivolge ai lavoratori a distanza che sono professionisti altamente qualificati nel settore tecnologico.

È necessario essere in grado di lavorare completamente a distanza e online "attraverso l'uso esclusivo di media e sistemi informatici, telematici e informatici". Chi desidera candidarsi deve impegnarsi a mantenere un lavoro a distanza e a vivere in Estremadura per almeno due anni.

Possono candidarsi sia coloro che vivono in altre regioni spagnole sia coloro che vivono all'estero, purché non abbiano vissuto in Estremadura nei sei mesi precedenti.

I cittadini stranieri possono fare domanda, ma devono risiedere legalmente in Spagna ed essere in possesso di un numero di identità straniero (NIE) riportato sul certificato verde dell'Ue o sulla carta TIE non Ue.

Anche i cittadini extracomunitari possono fare domanda, a condizione che stiano già partecipando al programma di visti per nomadi digitali della Spagna.

Coloro che non sono in possesso di un visto per nomadi digitali devono prima richiederlo e farlo approvare dalle autorità spagnole, oltre a ottenere un documento di residenza prima di presentare domanda per il programma dell'Estremadura.

Quanti finanziamenti riceveranno i nomadi digitali

Le donne, i giovani sotto i 30 anni e coloro che si trasferiscono in città dell'Estremadura con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono beneficiare di una sovvenzione di 10.000 euro. Gli altri riceveranno 8.000 euro.

Dopo due anni, coloro che appartengono alla prima categoria e scelgono di rimanere un altro anno riceveranno un secondo pagamento di 5.000 euro, mentre gli altri riceveranno 4.000 euro.

Quando possono fare domanda i nomadi digitali per la borsa di studio dell'Estremadura?

La data di apertura delle domande non è ancora stata confermata, ma le autorità affermano che sarà il giorno successivo alla pubblicazione del programma nella Gazzetta ufficiale dell'Estremadura, probabilmente intorno alla metà di settembre.

Le autorità affermano che le domande rimarranno aperte fino a quando non saranno stati assegnati tutti i fondi per coprire circa 200 nomadi digitali, il che avverrà tra non meno di un mese e non più di un anno.

Come possono fare domanda i nomadi digitali per la borsa di studio dell'Estremadura

Le domande devono essere presentate per via elettronica tramite il Punto di accesso elettronico generale dell'Estremadura. I richiedenti devono essere in possesso di un certificato digitale o di una carta d'identità elettronica spagnola che consenta l'identificazione elettronica.

È necessario presentare il modulo di domanda insieme a un documento ufficiale rilasciato dal proprio Paese o da un'altra regione spagnola che attesti l'attuale residenza e a un certificato del proprio datore di lavoro che autorizzi a lavorare in Estremadura o a distanza in Spagna o, se si è lavoratori autonomi, a un documento che specifichi i termini e le condizioni in cui si svolgerà l'attività professionale a distanza.

Se vi trasferite da un'altra regione spagnola, è necessario un rapporto originale fornito dalla Tesoreria Generale della Sicurezza Sociale che attesti che siete in regola con i pagamenti della sicurezza sociale, un documento che attesti che siete in regola con i pagamenti delle imposte e un certificato che attesti che non avete debiti con la Tesoreria dell'Estremadura.

I documenti non in lingua spagnola devono essere accompagnati da una traduzione legale giurata e certificata da un professionista.

I richiedenti sapranno entro tre mesi se sono stati accolti.

Coloro che sono stati accolti devono registrarsi presso un comune dell'Estremadura per ottenere un certificato di padrón (un registro locale per le persone che risiedono in un comune spagnolo) entro tre mesi.

Dopodiché, si ha un mese di tempo per richiedere il pagamento della sovvenzione, che avverrà in un'unica transazione.