Austria, raid contro presunti estremisti islamici: 72 arresti

In occasione dell'anniversario degli attentati dell'11 settembre le autorità hanno arrestato 72 persone. Le incursioni di martedì sono avvenute a un mese dallo sventato attentato durante i concerti di Taylor Swift a Vienna, poi annullati

Le forze di sicurezza austriache hanno arrestato 72 presunti estremisti islamici in concomitanza dell'anniversario degli attentati dell'11 settembre a New York, citando il potenziale di imitazione della violenza nella data dei dirottamenti aerei che uccisero quasi tremila persone.

I raid sono stati effettuati in tutto il Paese martedì, il giorno prima dell'anniversario di mercoledì, perché l'attacco terroristico del 2001 rimane un simbolo per gli estremisti e ha ispirato tentativi di imitazione, ha dichiarato la Direzione della sicurezza e dell'intelligence dello Stato in un comunicato.

Le autorità hanno sventato un tentativo di attacco alla stazione centrale di Vienna l'anno scorso e il rischio rimane alto in tutto il mondo.

Operazione contro 72 sospetti terroristi

"Sono state prese misure contro 72 persone. In totale sono state effettuate quattro perquisizioni domiciliari, 39 perquisizioni in stanze di detenzione, interrogati cinque sospetti ed eseguiti altri 20 colloqui per minacce", ha spiegato il ministro dell'Interno, Gerhard Karner. Il ministro ha anche detto che 52 delle 72 persone prese di mira nei raid sono già in carcere.

"Si tratta di misure importanti e coerenti perché, sia la magistratura che le autorità investigative, sanno e vedono sempre che alcune persone si radicalizzano in carcere", ha dichiarato. Le incursioni di martedì sono avvenute un mese dopo che le autorità avevano sventato un complotto per attaccare i concerti di Taylor Swift a Vienna, poi annullati.

I funzionari austriaci hanno dichiarato che il principale sospetto, un 19enne austriaco, si ispirava al cosiddetto gruppo dello Stato Islamico e intendeva uccidere migliaia di persone. Il 19enne avrebbe caricato su Internet un giuramento di fedeltà all'attuale leader del gruppo dello Stato Islamico. Le autorità hanno dichiarato di aver trovato materiale del gruppo dello Stato Islamico e di Al-Qaeda anche nella casa di un secondo sospetto, che ha 17 anni.

Allerta massima dopo lo sventato attacco durante i concerti di Taylor Swift

Franz Ruf, direttore generale della pubblica sicurezza austriaca, ha fatto riferimento al complotto per il concerto di Taylor Swift, affermando che le ultime settimane hanno dimostrato l'importanza della cooperazione tra le agenzie di sicurezza per contrastare l'estremismo. Anche il ministro dell'Interno Gerhard Karner ha chiesto maggiori poteri agli investigatori per poter sradicare tali complotti.

"Il segnale chiaro è che gli estremisti islamici non hanno posto qui e che stiamo intraprendendo un'azione decisiva contro di loro", ha dichiarato.

Attualmente, le autorità austriache si affidano spesso ad altri Paesi, come nel caso dei concerti Swift in cui la Cia ha scoperto il complotto, perché, a differenza di alcuni servizi segreti stranieri, l'Austria non può monitorare legalmente i messaggi di testo.