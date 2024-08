Una classifica mondiale sull'armonia e la bellezza delle città premia l'Italia con Venezia e Roma in cima alla graduatoria

L'Europa domina una nuova classifica delle città più belle del mondo, occupando nove dei primi 10 posti. La graduatoria si basa sul numero di edifici che rispettano il "rapporto aureo", utilizzato da migliaia di anni in architettura per sfruttare la bellezza della natura in strutture equilibrate e armoniose.

Molte capitali europee figurano nella top 10, stilata dal sito britannico Online Mortgage Advisor.

Primato italiano con Venezia e Roma al top della classifica

Ecco quali sono le città che si sono aggiudicate la classifica degli edifici più belli del mondo.

Venezia è la città più bella del mondo Canva

Con i suoi canali tortuosi e l'architettura eclettica, Venezia si aggiudica il primo posto. Secondo lo studio, oltre l'83% dei suoi edifici rispetta il rapporto aureo.

Non c'è quindi da stupirsi che la città italiana sia così popolare tra i turisti: nel 2023 ha accolto 5,7 milioni di visitatori. Sotto il peso di questi numeri, l'antico porto ha sperimentato quest'anno una tassa di soggiorno per limitare gli arrivi e ha recentemente introdotto un tetto massimo di 25 persone per gruppo turistico.

L'Italia vanta anche la seconda città più bella, con la capitale Roma che ha ottenuto un 82% di corrispondenza con il rapporto aureo, diventando così la capitale europea vincente.

Barcellona si piazza sul podio

A una frazione di percentuale di distanza, Barcellona, in Spagna, si piazza al terzo posto. Segue Praga, dove la gotica Cattedrale di San Vito contrasta con la modernissima Casa danzante.

Al quinto posto c'è l'unica città non europea a entrare nella top 10: New York, negli Stati Uniti.

Il Palazzo della Borsa a Bordeaux Canva

Qual è la città più bella della Francia?

Nonostante sia la patria di strutture iconiche come la Torre Eiffel e Notre-Dame, Parigi non riesce a entrare nella top 10 e si assicura solo il 12° posto.

È battuta da Bordeaux, che si piazza al nono posto con un punteggio di bellezza del 75,3%. Conosciuta soprattutto per i vigneti che la circondano, la città sud-occidentale è ricca di architetture imponenti, tra cui il museo Cité du Vin, la cui forma organica ricorda le viti nodose e i bicchieri di vino roteanti.

Tra le tante meraviglie moderne, la città di 2.000 anni fa racchiude anche bellezze classiche come il Grand Théâtre de Bordeaux con le sue colonne e la Place de la Bourse, piacevolmente simmetrica.

Tra le 10 città più belle dal punto di vista architettonico figurano anche Atene, in Grecia, al sesto posto; Budapest, in Ungheria, al settimo; Vienna, in Austria, all'ottavo; e Milano, in Italia, al decimo.

Chester è la città più bella del Regno Unito Canva

Qual è la città più bella del Regno Unito?

Nessuna città britannica figura nella top 20, ma sono invece premiate in una classifica separata riservata al Regno Unito. La classifica incorona Chester come la città più bella della Gran Bretagna, con un punteggio di bellezza dell'83,7%.

Fondata come fortezza romana nel 79 d.C., la città inglese nordoccidentale è circondata da mura romane che i visitatori possono percorrere ancora oggi. Il suo quartiere centrale dello shopping è ospitato da portici coperti e da edifici a graticcio in stile Tudor.

Londra si piazza al secondo posto, seguita da Belfast, Liverpool e Durham.

Oltre a Parigi, i concorrenti europei e internazionali nella top 20 globale includono Stoccolma in Svezia, Firenze in Italia, Tel Aviv in Israele, Copenaghen in Danimarca, Marrakech in Marocco, Chicago negli Stati Uniti, Amsterdam nei Paesi Bassi, Berlino in Germania e Istanbul in Turchia.