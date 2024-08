La città simbolo dell'Italia ha limitato le dimensioni dei gruppi turistici come parte della sua missione per regolare le grandi folle e migliorare la vita locale

Venezia ha vietato alle guide turistiche l'uso del megafono e ha limitato i gruppi a 25 persone.

Le nuove regole sulle dimensioni dei gruppi turistici sono entrate in vigore giovedì, ma prevedono eccezioni per i bambini sotto i due anni, le scolaresche e i viaggi d'istruzione. Si applicano anche alle isole veneziane di Murano, Burano e Torcello.

Multe a Venezia per le guide che violano il limite di 25 persone a gruppo

Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore a giugno, ma è stato ritardato perché molte guide avevano già prenotato tour di gruppo con più di 25 persone. Le guide che violano le regole potrebbero incorrere in multe da 25 a 500 euro.

È stato vietato anche l'uso di altoparlanti, "che secondo la città possono generare confusione e disturbi".

La funzionaria comunale incaricata della sicurezza, Elisabetta Pesce, ha dichiarato l'anno scorso che le politiche erano volte a migliorare la circolazione dei gruppi nel centro storico di Venezia, così come nelle isole di Murano, Burano e Torcello, molto visitate.

Sperano anche di migliorare la vita di coloro che vivono e lavorano in città.

Ecco come Venezia gestisce il sovraffollamento

La città ha anche testato una nuova tassa per i visitatori giornalieri. La tassa di 5 euro a persona è stata applicata in 29 giorni di punta tra aprile e metà luglio, compresi la maggior parte dei fine settimana.

L'obiettivo è quello di regolare l'affollamento, incoraggiare visite più lunghe e migliorare la qualità della vita dei residenti di Venezia.

In totale, la sperimentazione ha fruttato alla città 2,2 milioni di euro grazie a circa 450mila visitatori, ma alcuni l'hanno bollata come un "fallimento". Secondo alcuni, infatti, non è servita a contenere il numero di turisti, con una media di 75mila visitatori nei primi 11 giorni di prova.

L'agenzia culturale dell'Onu ha citato l'impatto del turismo sulla fragile città lagunare come uno dei fattori principali per cui ha preso in considerazione per due volte l'inserimento di Venezia nella lista dei siti patrimonio dell'Unesco in pericolo.

La città si è salvata la prima volta limitando l'arrivo delle grandi navi da crociera attraverso il Canale della Giudecca e di nuovo lo scorso settembre quando ha annunciato l'introduzione della tassa per i turisti giornalieri, che era stata ritardata a causa del declino del turismo durante la pandemia Covid-19.