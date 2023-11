Francia, in arrivo multe per chi fuma in spiaggia

Di Euronews Travel

Accendere una sigaretta in alcuni luoghi pubblici potrebbe presto essere passibile di una multa in Francia.

La Francia ha annunciato il divieto di fumare sulle spiagge nell'ambito di un'ampia campagna contro il tabagismo. Entro la prima metà del 2024, il "piano anti-sigaretta", le cui misure dureranno quattro anni, vieterà di fumare anche fuori dalle scuole e nelle foreste e aree verdi di proprietà dello Stato.

In Francia esistono già 7.200 zone in cui è vietato fumare. Queste aree, designate dai comuni, includono i boschi del sud della Francia, che sono ad alto rischio di incendi.

Le autorità non hanno ancora reso note le modalità di applicazione del divieto e se saranno previste multe per i trasgressori.

Ma la Francia non è l'unico Paese a volere dare un giro di vite al fumo.

Il Messico vieta il fumo in tutti i luoghi pubblici

Il Messico ha vietato completamente il fumo di sigaretta in tutti i luoghi pubblici, compresi gli hotel e le spiagge.

In precedenza il divieto si applicava solo ai trasporti pubblici, ai bar, ai luoghi di lavoro e ai ristoranti. A partire dal 15 gennaio, il governo ha esteso la legislazione a tutti i luoghi pubblici interni ed esterni, come hotel, resort, spiagge, parchi e in tutti i luoghi che potrebbero essere frequentati da minorenni.

L'unico luogo legale per fumare tabacco in Messico è l'interno delle abitazioni private o gli spazi privati all'aperto.

Il Paese ha ora una delle leggi antitabacco più severe al mondo. Secondo Reuters, i turisti che fumano possono incorrere in multe tra i 50 e i 300 dollari (46 euro e 277 euro) e rischiano fino a 36 ore di carcere.

Anche le norme relative alle sigarette elettroniche sono state inasprite. Questi dispositivi non possono essere importati, venduti o utilizzati in spazi pubblici in Messico.

In quali altri Paesi i turisti devono fare attenzione ai divieti di fumo?

Il Messico non è l'unico Paese con leggi severe sul fumo. Irlanda, Grecia, Ungheria e Malta hanno già in vigore restrizioni simili.

L'anno scorso anche il Costa Rica ha vietato il fumo in tutti i luoghi pubblici, compresi bar, ristoranti e fermate degli autobus. La regola generale è che non si può fumare nei luoghi in cui degli estranei potrebbero essere esposti al fumo passivo.

Ma anche nei Paesi in cui fumare in pubblico è legale, spesso ci sono alcune aree specifiche in cui si può incorrere in una multa se si accende una sigaretta.



Alcune città, come Barcellona, hanno vietato di fumare sulle spiagge per evitare il deposito di mozziconi di sigaretta. Più di 100 delle 3.514 spiagge spagnole hanno introdotto il divieto il 1° luglio dello scorso anno, comprese la Costa del Sol e le isole Baleari.

Anche la popolare località sciistica francese di Les Gets ha vietato di fumare in tutta l'area comunale per evitare che i mozziconi di sigaretta inquinino l'ambiente.

Quali Paesi hanno leggi severe per le sigarette elettroniche?

Per tutti coloro che pensano di poter aggirare le restrizioni evitando le sigarette, ci sono anche destinazioni in cui vigono regole severe per il vaping e le sigarette elettroniche.

Il vaping negli spazi pubblici è illegale in Colombia e in Iran. In Turchia è illegale acquistare una sigaretta elettronica. Il possesso di una sigaretta elettronica a Singapore può comportare una multa di 2.000 dollari (1395 euro).

L'Australia richiede la prescrizione medica per avere sigarette elettroniche contenenti nicotina: se si viene scoperti, si rischia di incorrere in multe salate. Alcuni Stati prevedono addirittura pene detentive per l'importazione di questi prodotti.

Inoltre, alcuni Paesi hanno vietato completamente le sigarette elettroniche e i vapes, tra cui Argentina, Brasile e Nepal. In Qatar il vaping è vietato dal 2014 e la violazione della legge può comportare una multa fino a 2.467 euro o tre mesi di carcere.

Anche i turisti che utilizzano sigarette elettroniche in Thailandia potrebbero rischiare fino a 10 anni di carcere o multe di 30.000 baht (836 euro).