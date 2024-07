Di euronews

Continua l'ondata di caldo torrido che sta colpendo l'Europa. In Romania codice rosso a Bucarest e in 28 province, mentre l'Italia si prepara per la settimana più calda dell'estate: con Caronte picchi fino a 43 gradi

PUBBLICITÀ

La Romania sta attraversando una delle peggiori ondate di caldo mai registrate nella sua storia.

Da oggi, per due giorni, Bucarest e altre 28 province sono da bollino rosso per il caldo estremo, mentre per alcune zone del centro, nord e sud-est del Paese è stata emessa un’allerta arancione. In giornata, le temperature massime saliranno fino a 42 gradi all’ombra, mentre durante la notte non scenderanno sotto i 20 gradi.

Nelle regioni di Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia e Moldavia, compresa Bucarest, le temperature toccheranno picchi record l’indice temperatura-umidità supererà la soglia critica dell''80 per cento.

Si tratta della più estesa allerta caldo emessa finora in Romania. Negli scorsi giorni, le autorità nazionali e locali si sono organizzate per gestire la situazione. In diverse località sono stati allestiti punti di pronto soccorso e di idratazione per la popolazione. I medici stanno anche avvertendo le persone di rimanere in casa nelle ore centrali della giornata.

Inoltre, le autorità hanno imposto limitazioni al traffico pesante. I veicoli di peso superiore a sette tonnellate e mezzo non potranno circolare in questo fine settimana su alcuni tratti di autostrade, superstrade e strade nazionali.

I meteorologi avvertono che l'ondata di calore che sta colpendo il Paese continuerà ad intensificarsi fino a mercoledì.

Lo scorso fine settimana i termometri delle strade di Bucarest hanno toccato i 44 gradi, nonostante le misurazioni ufficiali fossero di qualche grado inferiori. La capitale romena ha già attraversato tre ondate di calore nel 2024, con un totale di cinque settimane di temperature estreme dall'inizio di giugno.

Con Caronte, inizia la settimana più calda dell'estate per l'Italia

Da giorni, l'Europa centrale e sud-orientale è alle prese con un'ondata di caldo torrido causato dall'anticiclone africano che ha scatenato allarmi in diversi Paesi. Con 13 mesi di fila di temperature record, alcuni esperti affermano che questa potrebbe essere l'estate più calda di sempre per l'Europa, soprattutto nei Balcani.

Anche per l'Italia inizia la settimana più calda dell'estate, stando alle previsioni. L'anticiclone africano Caronte sta dominando l'intero Paese, ma nei prossimi giorni diventerà sempre più potente.

Le temperature continueranno ad aumentare mantenendosi, di giorno, sempre sopra i 34-37 gradi su tante città. In alcune zone interne della Sicilia si raggiungeranno punte di addirittura di 43 gradi. Le giornate più roventi saranno quelle di giovedì 18 e venerdì 19 luglio.

Al Nord, i valori più alti si registreranno a Ferrara, Bologna, Rovigo, Padova e Trieste, con oscillazioni tra i 35 e 37 gradi. Al Centro, le città più calde saranno Firenze, Roma e Terni con temperature fino a 40 gradi. Il Sud toccherà picchi bollenti: in Sicilia e Sardegna si misurano già 40 gradi, che aumenteranno, ma questi valori verranno raggiunti anche in Puglia e in Basilicata.

A peggiorare il caldo, il livello di umidità in aumento tornerà anche al Nord e provocherà un clima afoso a tratti tropicale, dove anche le temperature notturne resteranno al di sopra dei 20 gradi.

A causa delle elevate temperature, sono quattro gli anziani morti per il caldo tra sabato e domenica scorsi: uno a Roma e tre in Puglia, tutti uomini tra i 68 e gli 82 anni.