I reporter sono di nazionalità ucraina, britannica e statunitense. Facevano parte di una troupe dell'agenzia di stampa che alloggiava all'hotel Sapphire di Kramatorsk

Tre giornalisti dell'agenzia Reuters sono rimasti coinvolti in un bombardamento russo su un hotel a Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina, nella serata di sabato.

Due reporter sono stati feriti e ricoverati in ospedale, l'altro risulta disperso tra le macerie del Sapphire, secondo quanto riportato dalle autorità locali e poi confermato dall'agenzia di stampa.

I tre giornalisti coinvolti sono di nazionalità ucraina, britannica e statunitense, e facevano parte di una troupe di sei persone inviata dalla Reuters a seguire il conflitto nella zona.

Bombardamenti russi sul Donetsk e Sumy: almeno undici morti

I russi hanno colpito tra sabato e domenica anche altre località della regione di Donetsk, uccidendo almeno sette persone tra Kostyantynivka, Toretsk e Kotlyine, secondo il governatore regionale. Ci sono anche diversi feriti, come nella zona di Sumy (quella da cui è partita l'invasione ucraina oltreconfine nel Kursk), dove si conta una vittima.

Secondo l'Aeronautica militare ucraina sono stati impiegati droni kamikaze, missili da crociera, balistici e teleguidati.

Mosca da parte sua ha diffuso il bilancio di cinque deceduti nell'area di Belgorod a causa di un attacco ucraino a Rakitnoye, probabilmente condotto con droni che le autorità russe dicono di avere in parte abbattuto.

Zelensky: usato nuovo missile ucraino Palyanytsya

Il presidente ucraino ha rivelato che sabato è stato lanciato per la prima volta un "missile-drone" di produzione nazionale "a lungo raggio" e che è stato usato contro le linee di attacco russe. Il nome Palyanytsya corrisponde a un tipo di pane caratteristico del Paese.

"È il modo di agire mentre alcuni partner ritardano" ha scritto Zelensky sul social Telegram, facendo allusione alla necessità di attaccare la Russia in profondità e ai tentennamenti di alcuni alleati nel dare il via libera all'utilizzo di missili più potenti (come gli Atacms degli Stati Uniti) per attaccare e non soltanto difendersi.

Il leader ucraino è tornato anche a commentare la natura dell'offensiva nelle regione di Kursk, negando che l'obiettivo sia creare una "zona cuscinetto" oppure una "carta per un dialogo" futuro. Per Zelensky la prima motivazione è legata alla necessità di creare un "fondo di scambio" di prigionieri russi, da potere usare per riportare a casa militare ucraini catturati dal nemico.

Il governo di Kiev ha confermato domenica, in effetti, l'avvenuto scambio con la Russia di 115 prigionieri per parte.

India, ipotesi di un nuovo summit per la pace in Ucraina

Secondo l'Ucraina sono in corso trattative con Arabia Saudita, Qatar, Turchia e Svizzera per organizzare un nuovo vertice sulla pace, dopo quello svizzero a giugno. Lo ha comunicato Zelensky in una conversazione con giornalisti indiani.

Zelensky ha anche detto di aver dato il suo supporto al primo ministro indiano Narendra Modi che gli ha prospettato questa possibilità in un visita a Kiev la settimana scorsa.