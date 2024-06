Di Euronews Travel

La Commissione europea ha attribuito l'aumento dei prezzi all'inflazione negli Stati membri

PUBBLICITÀ

La Commissione europea ha confermato che il costo dei visti Schengen aumenteranno del 12% a partire da questo mese. Il costo di base del visto Schengen passerà da 80 a 90 euro per gli adulti e da 40 a 45 euro per i bambini. La Commissione ha attribuito l'aumento dei prezzi all'inflazione negli Stati membri.

Secondo la Commissione le tariffe sono ancora "relativamente basse" rispetto al costo di un visto in altri Paesi. Nel Regno Unito, ad esempio, il costo parte da 134 euro, negli Stati Uniti da 185 euro e in Australia da 117 euro.

I Paesi Schengen comprendono gli Stati membri dell'Ue, ad eccezione di Irlanda e Cipro, nonché Romania e Bulgaria per i confini terrestri. Pur non essendo membri dell'Ue, anche Norvegia, Islanda, Lichtenstein e Svizzera fanno parte della Convenzione di Schengen. Le tariffe per i visti Schengen aumenteranno a partire dall'11 giugno di quest'anno.

Chi ha bisogno di un visto Schengen?

Il visto Schengen è necessario per i cittadini extracomunitari che non beneficiano della regola dei 90 giorni dell'Ue/Schengen. Tra questi vi sono Sudafrica, India, Pakistan, Sri Lanka e Cina. Sono necessari per il turismo o le visite ai familiari, ma non possono essere utilizzati per lavorare nei 28 Paesi europei. Con un visto Schengen è possibile visitare il Paese per un massimo di 90 giorni in un periodo di sei mesi.

Le persone provenienti da Paesi come gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e l'Australia che si recano in visita per brevi periodi di tempo non hanno bisogno di richiedere un visto Schengen: hanno diritto a 90 giorni di viaggio senza visto su 180. Chi desidera soggiornare più a lungo o per lavoro deve richiedere un visto diverso dal Paese che desidera visitare.

Perché le tariffe dei visti Schengen aumenteranno?

Ogni tre anni la Commissione valuta le tariffe e può aumentarle in base a un elenco di "criteri oggettivi". Questi includono i tassi di inflazione e lo stipendio medio di un dipendente pubblico negli Stati membri. La Commissione ha proposto l'aumento dei prezzi il 2 febbraio, dopo una riunione tenutasi a dicembre in cui gli Stati membri avevano appoggiato la revisione con una "maggioranza schiacciante". La Commissione ha anche proposto di consentire ai fornitori esterni di visti Schengen di aumentare le loro tariffe in linea con la revisione.

L'importo massimo che i fornitori esterni - come le agenzie per i visti che raccolgono le domande di visto Schengen per conto degli Stati membri - possono addebitare è solitamente la metà della tariffa standard. La Commissione ha proposto di aumentarlo da 40 a 45 euro. Per contro la tariffa per la proroga di un visto Schengen rimarrà fissa a 30 euro.

L'Ue sta inoltre valutando di aumentare ulteriormente le tariffe per i Paesi che dimostrano "insufficiente cooperazione in materia di riammissione", ovvero che accettano il reingresso di persone espulse dagli Stati membri. Per i Paesi che non hanno dimostrato cooperazione nella riammissione dei cittadini, il costo potrebbe aumentare da 120 a 135 euro e da 160 a 180 euro.