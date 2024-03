Di Euronews

A partire da domenica 31 marzo i due Paesi entrano nell'aerea Schengen. Restano alcune restrizioni per i viaggi via terra. Ecco i dettagli

La Bulgaria e la Romania entrano ufficialmente nell'area Schengen oggi, domenica 31 marzo, e le relative regole si applicheranno ai passeggeri che viaggiano in aereo e via mare.

In breve, se si arriva in questi Paesi in aereo o in nave e provenite da uno dei Paesi Schengen, non è necessario un visto o un passaporto per entrare nel Paese. Lo stesso vale se la destinazione è all'interno dell'area Schengen.

Entrambi i Paesi inizieranno a rilasciare i propri visti e non sarà necessario il passaporto se si viaggia verso Paesi terzi a partire da lunedì primo aprile**. Il numero dei membri di Schengen sale così a 29**, tra cui 25 dei 27 Stati membri dell'Unione europea.

Cos'è l'area Schengen?

L'accordo di Schengen è un accordo con cui diversi Paesi europei hanno abolito i controlli alle frontiere interne (tra i Paesi) e li hanno spostati alle frontiere esterne (con i Paesi terzi).

L'accordo, firmato nella città lussemburghese di Schengen nel 1985 e in vigore dal 1995, stabilisce un'area comune - chiamata appunto area Schengen - che copre gran parte del continente europeo.

I Paesi partecipanti applicano regole comuni per il controllo delle frontiere esterne, nonché per le questioni relative ai visti e alla cooperazione tra polizia e servizi giudiziari in materia penale.

Attualmente, a partire dal 31 marzo 2024, fanno parte dell'area Schengen i seguenti Paesi:

Austria

Belgio

Bulgaria (confine aereo e marittimo)

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Islanda

Italia

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malta

Norvegia

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Repubblica Slovacca

Romania (confine aereo e marittimo)

Spagna

Svezia

Svizzera

Slovenia

Ungheria

L'area Schengen non si applica agli ingressi e alle uscite via terra

Tuttavia, per gli attraversamenti terrestri, il controllo dei passaporti è mantenuto per bulgari e rumeni. L'Austria ha imposto il veto.

Vienna era molto preoccupata per la capacità di Sofia e Bucarest di gestire l'immigrazione illegale. Entrambi i Paesi hanno promesso di rafforzare i controlli alle frontiere e di esaminare le richieste di asilo nei loro territori.

La Bulgaria e la Romania hanno aderito all'Ue nel 2007 e nel 2011 la Commissione europea ha concluso che entrambi i Paesi erano tecnicamente pronti ad aderire a Schengen. Ma non è stata presa alcuna decisione politica fino al dicembre 2023.

L'Austria è stata uno degli oppositori più accaniti: ha già imposto un veto nel 2022, insieme ai Paesi Bassi in quell'occasione.