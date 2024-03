Da Amsterdam a Istanbul: ecco dove andare in Europa a Pasqua

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Ecco le migliori destinazioni per un viaggio in Europa durante le vacanze di Pasqua.

La primavera è ormai alle porte e mancano poche settimane alla Pasqua. Mentre i fiori sbocciano e i primi raggi di sole fanno capolino, molti di noi stanno pensando di sfruttare al meglio la stagione e di partire per un viaggio in Europa.

Se siete ancora indecisi sulla destinazione, possiamo aiutarvi. La società di viaggi Expedia ha pubblicato la sua lista annuale dei viaggi di tendenza.

Dove sono le destinazioni di tendenza in Europa?

Mentre località lontane come Bangkok, New York e Tokyo sono i luoghi più caldi da visitare per queste vacanze di Pasqua, anche alcune delle città più iconiche d'Europa potrebbero essere molto popolari tra i viaggiatori.

In cima alla lista di Expedia, composta da sette città, c'è la popolarissima Amsterdam. Non si tratta necessariamente di una notizia incoraggiante per i Paesi Bassi, che stanno cercando di scrollarsi di dosso l'immagine della capitale come città "festaiola" che attrae soprattutto turisti inglesi ubriachi.

Un turista fotografa i tulipani in fiore al Keukenhof, conosciuto come il Giardino d'Europa, un parco primaverile con circa sette milioni di bulbi di fiori, non lontano da Peter Dejong/The AP/File

Tuttavia, la "Venezia del Nord" è sempre una scelta popolare per i turisti in primavera, con il suo clima mite, l'offerta culturale apparentemente infinita e i milioni di tulipani che spuntano nel vicino Keukenhof.

Parigi e Barcellona: due mete gettonate

A pochi mesi dalle Olimpiadi di quest'estate, Parigi è la seconda città da visitare questa primavera. Dopo il freddo dell'inverno, la Ville Lumière si rivela davvero perfetta in primavera. Potrete gustare una sostanziosa zuppa di cipolle francesi in un caffè del boulevard o vedere la sempre iconica Torre Eiffel attraverso i rami dei vicini ciliegi in fiore...isnomma, Parigi è sempre una buona idea.

I monumenti iconici di Parigi valgono la pena anche a primavera. Mika Baumeister via Unsplash

La terza della lista è Barcellona, probabilmente la città più bella da visitare. A fine marzo le temperature saranno intorno ai 30 gradi, perfette per le migliaia di passi che sicuramente farete.

La città spagnola è indissolubilmente legata al leggendario architetto catalano Antoni Gaudì, grazie alle sue opere in giro per la città, e quest'anno i turisti avranno ancora di più la possibilità di godere di un'esperienza a tema Gaudì. Barcellona ha infatti recentemente celebrato il suo capolavoro, l'iconica basilica della Sagrada Familia, inaugurando due nuove torri.

Dove sono i luoghi migliori da visitare a Roma e Malaga?

La Città Eterna è sempre in cima alle liste delle destinazioni europee, e per una buona ragione. Roma è considerata una delle città più antiche del mondo e vanta luoghi imperdibili di fama mondiale come il Colosseo e il Foro Romano, ma c'è molto di più delle sue icone architettoniche.

La fontana di Trevi Cristina Gottardi via Unsplash

La Spagna è l'unico Paese della lista di Expedia a essere presente con due destinazioni diverse. Questa volta è Malaga, nel sud del Paese, a essere indicata come destinazione perfetta per Pasqua.

Grazie alla sua posizione perfetta, vicino al mare, gode di un clima ideale tutto l'anno, il che significa che i visitatori possono contare su estati calde e inverni miti. La primavera è senza dubbio il periodo migliore per visitarla, prima che faccia troppo caldo.

Malaga vanta una posizione privilegiata sul Mediterraneo Igor Ferreira via Unsplash

Istanbul e Lisbona: due mete imperdibili in Europa a Pasqua

Istanbul, al sesto posto della classifica di Expedia, si trova in una posizione davvero privilegiata ai confini dell'Europa ed è famosa per essere la porta dell'Asia.

**Offre un mix di cultura, arte e architettura di entrambi i continenti.**Potrete visitare la magnifica Hagia Sophia bizantina. Oggi è una moschea, ma in precedenza era una chiesa e presenta un'impressionante cupola del VI secolo e rari mosaici cristiani, che danno un'idea di quanto sia varia e affascinante questa città.

La Basilica di Santa Sofia bizantina di Istanbul è l'esempio perfetto di incontro tra est e ovest Zen zeee via Unsplash

La lista di Expedia si conclude con Lisbona. La capitale portoghese è sempre stata popolare, ma l'afflusso di nomadi digitali l'ha resa ancora più popolare.

Soleggiata quasi tutto l'anno, Lisbona è ancora una destinazione economica con qualcosa per tutti i gusti, dai centri d'arte moderna ad alcuni dei migliori ristoranti d'Europa.

È anche facilmente percorribile a piedi e, per i più pigri, i trasporti pubblici sono davvero iconici. Salite sul tram numero 28 e visitate quartieri come Graça, Alfama e Baixa, oltre alle numerose attrazioni storiche.

Il tram 28 di Lisbona è conosciuto come il mezzo di trasporto turistico perfetto Portuguese Gravity via Unsplash

Quando è meglio viaggiare a Pasqua?

Expedia ha previsto che la data più conveniente per volare sarà il 30 marzo, ovvero il sabato di Pasqua.

È stato così anche nel 2023, quando il sabato tra il Venerdì Santo e la Domenica di Pasqua è stato il giorno in cui il prezzo medio del biglietto è stato più basso, sia per i voli internazionali che per quelli nazionali.

Evitare i giorni di maggiore affluenza può far risparmiare tempo e denaro. Le partenze di mercoledì sono le più costose, ma partire di sabato è più conveniente sia per i voli internazionali che per quelli nazionali. Expedia

Se siete vincolati alle vacanze scolastiche, dove i prezzi tendono ad aumentare, ci sono ancora opzioni per una vacanza conveniente.

Il portavoce di Expedia afferma che "evitare i giorni di maggiore affluenza può far risparmiare tempo e denaro. Le partenze di mercoledì sono le più costose, ma partire di sabato è più conveniente sia per i voli internazionali che per quelli nazionali, che tendono ad essere più economici del 15% in base ai dati storici dei voli".

L'azienda consiglia inoltre di evitare il martedì se non si è amanti degli aeroporti e dei voli affollati, e spiega che il sabato e la domenica sono i giorni meno affollati per viaggiare.