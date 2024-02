Questi consigli vi permetteranno di rispettare il vostro budget per organizzare un viaggio nella capitale francese durante il periodo dei Giochi Olimpici.

PUBBLICITÀ

Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi, molti viaggiatori stanno pianificando il loro viaggio da sogno nella capitale francese per combinare il più grande evento sportivo al mondo con la famosa arte, cultura e gastronomia della Ville Lumière.

Sebbene si tratti di una destinazione da sogno per moltissime persone, un viaggio a Parigi non è propriamente economico, specialmente durante il periodo delle Olimpiadi. Ma con un'attenta pianificazione e scelte oculate, è possibile vivere la magia di Parigi senza spendere un patrimonio.

Ecco alcuni consigli pratici per godervi la vostra avventura parigina senza sforare il budget.

Visitare il Museo d'Orsay gratuitamente

La cultura a prezzi accessibili è più diffusa di quanto pensiate a Parigi: **molti musei e gallerie offrono l'ingresso gratuito una volta al mese.**La prima domenica del mese, per esempio, si può visitare il Musée d'Orsay gratuitamente, prenotando i biglietti online.

Situato all'interno della storica stazione ferroviaria Gare d'Orsay, il museo è un esempio di architettura Beaux-Arts. Il suo grande corridoio centrale presenta un tetto di vetro che permette alla luce naturale di illuminare la sua ricchissima collezione d'arte. Passeggiando per le gallerie, potrete ammirate le sublimi opere di Van Gogh, Monet, Manet, Pissarro, Morisot e Renoir, senza spendere un euro.

Godetevi il panorama dal Parc de Belleville

Per avere una vista panoramica di Parigi senza spendere troppo, recatevi al Parc de Belleville nel 20° arrondissement.

Con i suoi 108 metri, il Parc de Belleville è il parco più alto di Parigi e si trova in cima alla collina di Belleville. Una terrazza alta quasi trenta metri sulla cima del parco offre un'ampia vista sullo skyline della città, tra cui la Torre Eiffel, Notre Dame e Montmartre.

Preparate un po' di formaggio e vino locale e fate un picnic al tramonto a basso costo con la migliore vista di tutta Parigi.

Gustare le crêpes appena cucinate

Le crêpes francesi appena cucinate sono un pranzo a basso costo a Parigi. Le crêperie sparse per la città sono moltissime e in pochi minuti potrete gustare la vostra crepe, preparata con farina di grano, uova, latte e sale e cotta su una piastra sfrigolante, per essere poi farcita con vari ripieni dolci o salati, tra cui Nutella, panna montata, banane, formaggio, prosciutto e funghi.

La Crêperie Genia, situata al 7 di rue de la Harpe, nei pressi della Sorbona, è uno dei migliori ristoranti economici di Parigi, con crêpes croccanti e panini ripieni da portare via per pochi euro.

Le crepes sono un'ottima idea di pranzo low cost. Canva

Approfittate dei trasporti economici

Potete muovervi a Parigi con mezzi di trasporto economici che vi porteranno in giro per la città a un costo ragionevole.

La metropolitana e la RER sono due reti ferroviarie distinte ma collegate tra loro che permettono di spostarsi a Parigi a prezzi accessibili. La RER ha cinque linee principali, mentre la metropolitana ha quattordici linee numerate. Poiché tutti i sistemi sono collegati, il passaggio da un treno all'altro è semplice ed economico.

Potete anche optare per una carta di viaggio Paris Visite per viaggiare illimitatamente sulle reti di metropolitana, autobus e RER.

Parigi è anche una delle città più ciclabili d'Europa e ha grandi ambizioni di diventare una città ciclabile al 100%. Le misure a favore della bicicletta includono un massiccio aumento delle piste ciclabili protette, dei bike café e dei parcheggi per biciclette.

Oltre a essere rispettoso dell'ambiente, esplorare Parigi in bicicletta è un modo economico di ammirare la città. La Georges Pompidou, per esempio, è una pista ciclabile molto frequentata che corre lungo le rive della Senna e offre una vista su luoghi simbolo di Parigi come la Torre Eiffel, la Cattedrale di Notre Dame e il Museo del Louvre.

I visitatori possono noleggiare una bicicletta a soli 5 euro per 24 ore da Vélib' Métropole, un sistema di bike-sharing pubblico che ora include anche le biciclette elettriche.

Fare acquisti nei mercatini delle pulci di Parigi

Sebbene Parigi sia nota per la sua moda di alto livello e le sue boutique di lusso, è possibile fare shopping a prezzi accessibili e trovare oggetti vintage visitando gli eclettici mercati delle pulci.

Il Marché aux Puces de Saint-Ouen è uno dei mercati più amati ed è il luogo in cui la gente del posto viene a fare affari.

PUBBLICITÀ

Situato alla periferia nord di Parigi, questo mercato chic è un labirinto di vicoli stretti e strade tortuose piene di negozi, bancarelle e stand che traboccano di bric-à-brac, vestiti e oggetti d'antiquariato.

Il mercato è così grande che è diviso in sezioni, tra cui il Mercato di Vernaison, il Mercato Dauphine e il Mercato Malik, ognuna con uno stile distintivo e intrattenimento dal vivo.

Il Vernaison Market è noto per la sua vasta gamma di oggetti d'antiquariato, mobili d'epoca e oggetti decorativi, mentre il Dauphine Market è noto per gli oggetti d'antiquariato e di design di fascia alta. Il Mercato Malik è noto per il suo conveniente mix di articoli vintage e di seconda mano.

Lontano dalle boutique di lusso, cercate i tesori nascosti nei mercatini dell'usato. Canva

Gustare il classico cibo francese per meno di 10 euro

Sebbene cenare a Parigi possa essere un'esperienza costosa, potete risparmiare sui pasti fuori casa cenando in un bouillon tradizionale, un ristorante che serve la classica cucina francese a prezzi molto popolari.

Potete anche approfittare dei menu a prezzo fisso (menu du jour) nei ristoranti di quartiere e ottenere prezzi più bassi, soprattutto se cenate lontano dai luoghi turistici.

PUBBLICITÀ

Optando per il "menu del giorno" potrete gustare i più popolari piatti francesi, tra cui croque-monsieur, cassoulet e bouillabaisse, per soli 8 o 10 euro. Il vino della casa può essere acquistato a circa 3-4 euro al bicchiere, se volete bere qualcosa a mezzogiorno.

Per un pranzo a prezzi ragionevoli, recatevi all'economico Bistrot Victoires, un gioiello d'epoca in Rue de la Vrillière che serve bistecche a meno di 13 euro e insalate giganti a 11 euro.

Partecipate a un tour a piedi gratuito di Parigi

Se volete sperimentate un modo economico di esplorare Parigi con un abitante del posto, potete prenotare un tour a piedi gratuito. I tour gratuiti sono in genere condotti da guide locali che forniscono suggerimenti, storie e informazioni storiche sulla città.

Le visite gratuite a piedi di Parigi funzionano con il sistema "pay-what-you-want" (paga quanto vuoi) o "tip-based" (lascia una mancia alla guida alla fine del tour in base a quanto ritieni sia valsa la pena), rendendo questa opzione conveniente per i viaggiatori di Parigi con un budget limitato.

Il tour SANDEMAN'S NEW Europe Paris è uno dei tour a piedi gratuiti più popolari della città. Il loro percorso di 3 ore intorno a Parigi vi mostra molte delle migliori attrazioni di Parigi, tra cui Notre Dame de Paris, il Louvre e l'impressionante Parc des Tuileries.

PUBBLICITÀ

Scoprite la vivace arte di strada nei pressi del Canal Saint Martin

Il quartiere Canal Saint-Martin di Parigi è noto per la sua vivace scena artistica di strada, per i suoi caffè alla moda, per i negozi dell'usato e per i ristoranti pieni di parigini chic.

Situata nel 10° e 11° arrondissement, questa zona bohémien è diventata un punto di ritrovo per gli artisti di strada che vogliono esprimere la loro creatività e lasciare un segno sulle mura storiche della città.

Prendete un caffè da asporto a buon mercato al caffè Le Look, un locale molto divertente, e andate alla ricerca del vostro graffito preferito. Uno dei luoghi più famosi per l'arte di strada nel Canal Saint-Martin è la Rue de la Grange aux Belles, nota per i suoi murales colorati.

Il quartiere del Canal Saint-Martin offre numerose opere di street art da ammirare a costo zero. Portia Jones

Eventi culturali e concerti gratuiti a Parigi

Parigi offre un'ampia gamma di concerti gratuiti, festival, proiezioni di film all'aperto ed eventi culturali di cui i visitatori possono godere tutto l'anno.

La primavera e l'estate sono caratterizzate da una serie di eventi culturali gratuiti a Parigi, e quest'anno si svolgeranno anche i Giochi Olimpici del 2024.

PUBBLICITÀ

Il 21 di giugno, Parigi si riempie di musica quando musicisti amatoriali e professionisti occupano gli spazi pubblici durante la Fête de la musique. I palchi si riempiono di band dal vivo, cantanti, musicisti amatoriali, batteristi e DJ che si esibiscono gratuitamente.

Da metà luglio a fine agosto, durante Paris Plages è possibile crogiolarsi sulle rive della Senna sulle spiagge artificiali installate lungo il fiume e il Bassin de la Villette.

Sdraio gratuite, palme, animazione, film all'aperto e nuoto fanno da cornice a un'estate frizzante in città senza spendere troppo.

Pianificare il viaggio in anticipo per risparmiare

La capitale francese è notoriamente costosa, ma uno dei modi migliori per risparmiare sul viaggio a Parigi è quello di pianificare il soggiorno e prenotare in anticipo i voli e l'alloggio.

I prezzi delle compagnie aeree possono variare drasticamente, soprattutto nei periodi di alta stagione, nelle grandi festività come Natale e Pasqua e in occasione di grandi eventi come i Giochi Olimpici.

PUBBLICITÀ

Se dovete ancora fissare le date di viaggio, potete approfittare di voli più economici per Parigi utilizzando strumenti come Skyscanner e Google Flights per esaminare un'ampia gamma di date e orari di volo.

Per trovare hotel a Parigi a prezzi convenienti e offerte speciali, utilizzate un sito di comparazione di hotel o viaggi per vedere un elenco aggregato di hotel e filtrare in base al prezzo più basso. Su molti siti, come Expedia e Kayak, è possibile impostare degli avvisi di prezzo per la propria ricerca, in modo da essere avvisati se i prezzi salgono o scendono.

Se siete flessibili con le date di viaggio, spesso potete risparmiare prenotando un soggiorno in hotel a metà settimana.

Molti hotel offrono la cancellazione gratuita e alcuni offrono la possibilità di cambiare data, offrendo una maggiore flessibilità ai viaggiatori con un budget limitato.