Decine di località turistiche in tutto il mondo fanno pagare una tassa d'ingresso: come vengono investiti i ricavi?

PUBBLICITÀ

A metà febbraio l'Indonesia ha introdotto una tassa turistica nell'isola di Bali. I visitatori stranieri devono pagare 150.000 rupie (9 euro) per visitare la destinazione. Le autorità affermano che la nuova tassa mira a proteggere l'ambiente naturale e la cultura dell'isola. Oggi decine di località turistiche in tutto il mondo fanno pagare l'ingresso: ecco come alcune di esse hanno investito i milioni di euro incassati.

La nuova tassa di soggiorno di Bali aiuterà a proteggere la natura

Secondo il sito web del governo provinciale di Bali, la nuova tassa di soggiorno "continuerà a compiere vari sforzi e innovazioni progressive per migliorare la qualità della natura e della cultura di Bali attraverso la preservazione, la conservazione e la rivitalizzazione". Inoltre, la tassa "migliorerà la qualità dei servizi, la sicurezza e il comfort dei turisti, sviluppando le infrastrutture terrestri, marittime e aeree in modo integrato e collegato".

In particolare le autorità affronteranno due sfide importanti per Bali: la congestione del traffico e la gestione dei rifiuti. I leader dell'industria del turismo e dell'ospitalità dell'isola hanno chiesto un processo di revisione per garantire la trasparenza nella spesa dei fondi.Sperano che le entrate siano destinate a progetti nei villaggi di Bali, che stanno diventando luoghi sempre più popolari per i turisti che vogliono sperimentare la cultura e il patrimonio locale.

Nell'isola sono state lanciate diverse iniziative per preservare le usanze locali e generare opportunità economiche per i residenti che non traggono benefici diretti dal turismo. Durante un periodo di prova prima del lancio ufficiale, in cui i visitatori potevano contribuire volontariamente, le autorità affermano che la tassa ha raccolto oltre 100.000 dollari (92.000 euro).

La tassa d'ingresso a Venezia finanzierà i servizi per i residenti

La tassa d'ingresso a Venezia, a lungo dibattuta, entrerà finalmente in vigore per un periodo di prova nella primavera del 2024. L'ingresso nella città lagunare costerà 5 euro nei fine settimana di punta e in altri giorni tra aprile e metà luglio, 29 giorni in totale.

Le autorità hanno lanciato un portale dove tutti i visitatori di Venezia devono registrare la loro presenza, compresi coloro che possono entrare gratuitamente perché pagano già la tassa di soggiorno o sono esenti da tale tassa.

In questo modo l'amministrazione comunale potrà valutare il numero di persone presenti in città in un determinato giorno e regolare di conseguenza i servizi pubblici come la raccolta dei rifiuti. Oltre a ridurre l'affollamento e a incoraggiare visite più lunghe, con l'introduzione della tassa d'ingresso l'amministrazione locale punta a fornire fondi per migliorare la qualità della vita dei residenti.

Nell'annunciare la tassa l'assessore locale al turismo Simone Venturini ha dichiarato che non si tratta di uno "strumento per fare cassa", ma che sarà destinato a servizi che aiutano i cittadini come la manutenzione, la pulizia e la riduzione dei costi di vita, compresa la tassa sui rifiuti.

La tassa d'ingresso di Venezia, a lungo discussa, entrerà in vigore per un periodo di prova nella primavera del 2024. Rebe Adelaida

"Il centro storico deve essere spazzato a mano da operatori ecologici senza l'ausilio di macchinari, quindi il costo della gestione dei rifiuti è superiore a quello di una normale città", afferma Gabriele Vattolo, addetto stampa del settore turismo del Comune di Venezia. "Allo stesso modo, il costo della manutenzione di rive e canali è superiore a quello di una normale strada".

La tassa d'ingresso incrementerà anche le entrate che già provengono dalla tassa di soggiorno (tra 1 e 5 euro per gli ospiti di alberghi e altre strutture ricettive), che nel 2023 ammonterà a 37 milioni di euro.

Il Comune è obbligato per legge a utilizzare i proventi per finanziare strutture e servizi direttamente e indirettamente legati al turismo. Tra questi, il personale di sicurezza che pattuglia il centro storico e aiuta a gestire le folle di turisti.

Il gettito della tassa di soggiorno serve anche a finanziare gli eventi culturali annuali, tra cui la Festa del Redentore - in cui le imbarcazioni si riuniscono davanti a Piazza San Marco per uno spettacolo pirotecnico - e a preservare il patrimonio architettonico della città.

Barcellona utilizza la tassa di soggiorno per finanziare iniziative ecologiche

Nel 2022 le autorità cittadine hanno annunciato che la tassa di soggiorno di Barcellona sarebbe stata aumentata nei due anni successivi. Dal 2012 i visitatori della capitale catalana devono pagare sia la tassa di soggiorno regionale sia una sovrattassa aggiuntiva per tutta la città.

Il 1° aprile 2023 le autorità cittadine hanno aumentato la tassa comunale a 2,75 euro. Un secondo aumento avverrà il 1° aprile 2024, quando la tassa salirà a 3,25 euro. Il Consiglio ha dichiarato che i proventi vengono utilizzati per finanziare le infrastrutture della città, compresi i miglioramenti alle strade, ai servizi di autobus e alle scale mobili.

Alla fine del 2023 le autorità hanno anche annunciato otto nuovi progetti cittadini finanziati con 7,69 milioni di euro di proventi della tassa di soggiorno. Tra questi c'è "Viu la vela", un'iniziativa per incoraggiare un maggior numero di giovani a praticare la vela come sport. L'iniziativa rientra nell'ambito della promozione della "blue economy", ovvero di tutte le attività economiche legate alla sfera acquatica e agli ecosistemi marini.

Altri 4,93 milioni di euro saranno utilizzati per promuovere il "turismo blu", compresi gli sport nautici.

Nel 2022 le autorità cittadine hanno annunciato che la tassa di soggiorno di Barcellona sarebbe stata aumentata nei due anni successivi. Daniel Corneschi

Quest'anno le autorità hanno dichiarato di aver stanziato 100 milioni di euro dai proventi della tassa di soggiorno per installare pompe di calore e pannelli solari nelle scuole statali. Entro il 2029 Barcellona prevede di dotare le scuole di 181.000 metri quadrati di pannelli solari.

"Finora abbiamo speso queste tasse per compensare l'impatto che i turisti hanno sulla città, compresi i servizi di pulizia, la sicurezza e il trasporto pubblico", ha dichiarato Jordi Valls, responsabile della promozione economica e turistica di Barcellona, al South China Morning Post. "Quest'anno abbiamo deciso di fare un ulteriore passo avanti e di destinare la tassa al finanziamento dei servizi pubblici dal punto di vista climatico".

PUBBLICITÀ

L'iniziativa arriva mentre la regione è alle prese con la peggiore siccità da quando sono registrati i dati, tanto da indurre le autorità a dichiarare lo stato di emergenza.