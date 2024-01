Lo Shahdag Mountain Resort è il luogo perfetto per godersi l'Azerbaigian in inverno. Le giornate qui non sono mai noiose, con una vasta offerta di attività che vanno dallo sci al parapendio, dal pattinaggio sul ghiaccio all'escursionismo, fino a un ottovolante alpino che vi lascerà senza fiato.

La regione di Gusar in Azerbaigian, a 200 km dalla capitale Baku, è il posto ideale per sfuggire al brusio della vita urbana, respirare l'aria fresca di montagna e godersi il paesaggio in un paese delle meraviglie invernale. In questa puntata di Explore, l'inviata di Euronews Cinzia Rizzi visita lo Shahdag Mountain Resort. Costruito più di 10 anni fa, è divenuto una destinazione turistica gettonata tutto l'anno, popolare sia in estate che in inverno. Iniziamo con una giornata di sci sui 30 km di piste del resort per saperne di più sui piani di sviluppo futuro della struttura. Proseguiamo poi con un giro da brivido sul primo ottovolante alpino dell'Azerbaigian, un'attrazione per tutte le età che raggiunge velocità fino ai 42 km/h. A pochi chilometri dalla stazione sciistica troviamo Laza, un accogliente villaggio incastonato tra montagne e cascate. Nella zona ci sono infatti molte cascate alimentate dalle sorgenti del Monte Shahdag e delle cime circostanti. Quando in inverno ghiaccia, l'acqua dona al paesaggio un tocco magico.