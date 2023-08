L'hashtag #Frenchpharmacy ha raggiunto l'incredibile cifra di 130 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma.

Dopo la Torre Eiffel, la Francia ha una nuova attrazione turistica famosa in tutto il mondo: le sue farmacie. Fare una gita in una farmacia francese è la nuova tendenza di viaggio su TikTok, soprattutto tra i visitatori americani.

L'hashtag #Frenchpharmacy ha raggiunto l'incredibile cifra di 130 milioni di visualizzazioni sul sito di condivisione video.

Cosa c'è di così speciale nelle farmacie in Francia?

Perché le farmacie francesi sono di tendenza su TikTok?

Le farmacie sono diventate l'attrazione "da non perdere" in Francia dopo che i turisti hanno iniziato a cantare le loro lodi su TikTok.

Gli influencer di viaggi e bellezza, per lo più americani, hanno condiviso i diversi prodotti e servizi che si possono trovare nelle farmacie francesi e hanno dato consigli sui migliori articoli da acquistare.

La nota beauty influencer @glowwithava, che ha un milione di follower su TikTok, racconta ai suoi followers che la prima cosa che fa ogni volta che arriva in Francia è proprio...andare in farmacia. "Sono tornata a Parigi, sapete come funziona", dice in un video.

I video di Glowwithava mettono in evidenza i migliori prodotti disponibili, in particolare quelli non in vendita negli Stati Uniti o che costano molto meno in Europa.

Oltre ai farmaci e ai trattamenti sanitari, le farmacie francesi spesso propongono marchi di bellezza e prodotti per il benessere di alto livello. Glowwithava sceglie le creme solari di Caudalie e La Roche Posay che, a suo dire, non sono disponibili in America.

Un'altra TikToker, Emilie Kiser, ha dichiarato di aver stilato un elenco di prodotti utilizzando i precedenti video #Frenchpharmacy di altri utenti.

In uno dei suoi video, pubblicato a giugno, l'influencer ha condiviso la lista, che consiste principalmente di marchi di bellezza francesi come Nuxe, Embryolisse, La Roche Posay e Caudalie.

"Sono in paradiso", dice dopo aver trovato "il più grande drugstore di sempre".

La content creator Elizabeth Victoria Clark porta invece i suoi followers a CityPharma, situato in Rue du Four a Parigi, definendolo "il punto di riferimento più importante della città".

Oltre ai prodotti francesi di lusso per la cura della pelle, l'influencer mostra la selezione di tisane, integratori e probiotici in vendita.

Secondo alcuni dei suoi followers, però, la farmacia è diventata famosa e ora è sovraffollata. "Ci vado letteralmente quando apre perché altrimenti c'è troppa confusione", scrive un follower.

Elizabeth Victoria Clark dice di scegliere CityPharma per i suoi prezzi competitivi, ma osserva che "è possibile ottenere la maggior parte di questi prodotti ovunque a Parigi", per prezzi notevolmente inferiori a quelli americani.

Altri turisti sono stati anche divertiti dalla croce verde luminosa fuori dalle farmacie e dalle sue animazioni.

Su TikTok sono ormai moltissimi i video delle insegne psichedeliche, molto comuni davanti alle farmacie del Paese, con colonne sonore di musica dance. "Le farmacie sono davvero meglio delle discoteche nel sud della Francia", si legge per esempio in uno dei video pubblicati su TikTok.

In Francia ci sono circa 21.000 farmacie che, oltre a dispensare prescrizioni e farmaci, offrono servizi come i vaccini Covid, l'antinfluenzale stagionale e la verifica della commestibilità dei funghi raccolti.