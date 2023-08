Incendi e ondate di calore: il turismo a rischio nel sud dell'Europa

Già dalla prossima estate potrebbe essere possibile richiedere un risarcimento alle assicurazioni di viaggio in caso di condizioni meteorologiche estreme che influiscono sulle vacanze.

I turisti di un hotel sul mare dell'isola greca di Rodi hanno dovuto raccogliere secchi d'acqua e asciugamani umidi per aiutare il personale e gli abitanti del luogo a spegnere uno degli incendi selvaggi che si sono sprigionati in numerose località del Mediterraneo durante le recenti ondate di caldo.

Il rapido lavoro di squadra ha fatto sì che "quando sono arrivati i vigili del fuoco, la maggior parte dell'incendio era già stato domato", racconta Elena Korosteleva dal Regno Unito, che era in vacanza all'hotel Lindos Memories.

La mattina dopo, alcuni ospiti sconvolti hanno interrotto la loro vacanza, ma la maggior parte è rimasta, dato che il resort non è stato danneggiato dal piccolo incendio di sterpaglie che si è sviluppato all'esterno del parco.

Le conseguenze degli incendi nell'Europa mediterranea

L'isola greca, nota per le spiagge scintillanti e i siti antichi, sta curando le sue ferite dopo 11 giorni di incendi devastanti a luglio.

Dopo l'evacuazione di migliaia di persone durante l'intensa stagione estiva, Rodi sta valutando come la crisi influirà sul suo vitale settore turistico, che alimenta la maggior parte della sua economia e circa il 20% di quella greca.

Lo stesso vale per altre destinazioni del Mediterraneo come l**'Italia** e la Spagna, dove anche il settore turistico è colpito da ondate di calore e incendi.

Secondo le stime dell'Unione Europea, Grecia, Italia, Algeria e Tunisia hanno perso più di 1.350 chilometri quadrati a causa di incendi che hanno colpito 120.000 persone a fine luglio. La Grecia si aspetta un caldo ancora più estremo nei prossimi giorni.

Il sindaco del villaggio di Villardeciervos, nella parte della Spagna nord-occidentale devastata dagli incendi della scorsa estate, ha detto che gli escursionisti continuano ad arrivare.

"Il turismo è destinato a soffrire un po' nei prossimi anni, che ci piaccia o no", dice Rosa María López. "Sui sentieri escursionistici non ci sono alberi, ed è molto triste da vedere. Ma questa zona è ancora molto apprezzata dai turisti, nonostante tutto. Dovremo adattarci".

Gli incendi hanno allontanato i turisti nelle zone più colpite della Grecia e dell'Italia.

A Rodi si sono verificate cancellazioni di massa dei voli e la tendenza è simile in Sicilia, afferma Olivier Ponti, vicepresidente di Insights presso ForwardKeys, una società di dati di viaggio che ha accesso ai dati dei voli.

Mentre i viaggi in Grecia non sono stati troppo colpiti, l'Italia non è stata altrettanto fortunata. Gli incendi "hanno causato un rallentamento delle prenotazioni per molte destinazioni italiane, anche in luoghi non vicini agli incendi", ha detto, sottolineando in particolare un calo per Roma nell'ultima settimana di luglio.

Anche senza le fiamme, il caldo estivo intensificato dai cambiamenti climatici può essere un ostacolo per i viaggiatori.

Gli albergatori sono preoccupati nella città costiera di Benidorm, nel sud-est della Spagna, da sempre meta preferita dei turisti britannici e scandinavi.

"Se le ondate di calore si ripetessero ogni estate, l'impatto sulla nostra economia sarebbe significativo", ha dichiarato Antonio Mayor, presidente dell'associazione alberghiera e turistica della regione di Valencia, che comprende Benidorm. "La nostra attività si concentra nei tre mesi estivi".

Questo potrebbe significare che i turisti saranno più propensi a dirigersi a nord, verso i Paesi scandinavi o il Regno Unito.

"Le temperature da record in paesi europei come Grecia, Italia e Spagna non sono destinate a diminuire con l'arrivo del mese di agosto, quindi potrebbe essere considerata un'opzione molto più sicura optare per un soggiorno nel nord Europa", ha dichiarato Tim Hentschel, CEO della piattaforma digitale di prenotazione HotelPlanner.

L'Organizzazione Meteorologica Mondiale e il Servizio per il Cambiamento Climatico Copernicus dell'UE hanno calcolato che luglio è stato il mese più caldo mai registrato.

Gli scienziati affermano che i record di calore preannunciano i cambiamenti che si verificheranno con il riscaldamento del pianeta, tra cui un aumento delle inondazioni, incendi più lunghi ed eventi meteorologici estremi che mettono a rischio le persone.

Le assicurazioni di viaggio si adattano al caldo estremo

In quest'ottica, la startup statunitense Sensible Weather sta sviluppando un'assicurazione di viaggio che risarcisca le persone se il caldo estremo rovina le loro vacanze.

Sensible Weather ha lanciato una copertura di "garanzia meteo" alle compagnie di viaggio nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti, che risarcisce i viaggiatori se una pioggia prolungata rovina la loro vacanza al mare o se non c'è neve per una gita sugli sci.

Sensible Weather aggiungerà presto un'opzione di copertura termica "in previsione della prossima estate", afferma il fondatore Nick Cavanaugh. "Le persone me lo chiedono sempre più spesso, perché pensano di più a queste cose".

Sebbene i viaggiatori non siano veramente d'accordo su quanto caldo sia "troppo caldo", "se si superassero 42 gradi per tre ore nel corso di una giornata, rendendo impossibili quasi tutte le attività, potremmo restituire dei soldi", ha detto.

Rodi cerca di risollevarsi dopo gli incendi

Rodi si aspettava che gli arrivi stranieri aumentassero dell'8-10% rispetto all'anno record del 2022, quando circa 2,6 milioni di persone sono arrivate sull'isola greca, soprattutto da Gran Bretagna e Germania.

Ma dopo gli incendi, le cancellazioni dei voli nell'ultima settimana di luglio hanno superato tutte le prenotazioni effettuate nella settimana equivalente del 2019, afferma Ponti di ForwardKeys.

Manolis Markopoulos, responsabile dell'associazione alberghiera di Rodi, è ottimista sul fatto che la ripresa degli arrivi nelle parti dell'isola non danneggiate dalle fiamme possa recuperare gran parte del previsto incremento del turismo.

"Ogni giorno che passa registriamo un aumento degli affari", ha dichiarato. "Entro l'8-10 agosto, credo che torneremo al nostro ritmo normale in tutti questi resort", che rappresentano circa il 90% dei 220.000 posti letto dell'isola.

Nelle aree danneggiate, "alcuni coraggiosi operatori turistici hanno già deciso di portare i clienti a partire dal prossimo fine settimana", ha detto Markopoulos. "Queste aree hanno una strada più lunga prima di tornare alla normalità - ma non sono nemmeno il 10% della capacità totale dell'isola".

Le prenotazioni per i viaggi futuri a Rodi sono state colpite, con un calo del 76% nella settimana del 17 luglio, quando sono iniziati gli incendi, rispetto alla settimana precedente. Per la Grecia nel suo complesso, il calo è stato del 10%, afferma Ponti.

Mentre alcuni grandi operatori britannici hanno brevemente cancellato tutti i voli e le vacanze a Rodi - offrendo rimborsi a chi aveva prenotato per le zone colpite dagli incendi - altre compagnie aeree economiche hanno continuato a offrire posti e hanno riportato cifre di viaggio normali, secondo Hentschel di HotelPlanner.

In Germania, il principale operatore di viaggi TUI sta offrendo di nuovo vacanze in tutte le zone di Rodi dopo aver smesso di far volare i turisti. "Avremmo arrecato un danno maggiore alla popolazione di Rodi se non fossero arrivati più turisti dopo gli incendi", ha dichiarato il CEO di TUI Sebastian Ebel all'agenzia di stampa tedesca dpa.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato la scorsa settimana che i turisti che hanno dovuto evacuare durante gli incendi a Rodi potranno tornare gratuitamente nel 2024.