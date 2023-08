Portogallo, oltre 2.000 Vigili del fuoco impegnati sul campo contro una serie di incendi

Oltre 2.000 Vigili del fuoco stanno combattendo una serie di incendi in Portogallo, mentre il Paese vive diversi giorni di caldo estremo.

Il Servizio meteorologico nazionale lusitano ha emesso un'allerta rossa per diverse regioni, in cui le temperature dovrebbero oscillare tra i 40 e i 43 gradi.

Lunedì pomeriggio, il sito web della Protezione civileriportava centinaia di mezzi sul campo, oltre 700 (mezzi) antincendio e almeno 14 velivoli porta-acqua.

Un incendio divampato sabato nella regione di Odemira, a sud di Lisbona, è quello che concentra più risorse e le maggiori preoccupazioni delle autorità, secondo le quali 1.400 persone sono state evacuate dalle loro case.

L'aumento delle temperature è iniziato nel fine settimana in tutto il Paese e nemmeno Papa Francesco è sfuggito al caldo estremo.

Quest'ultimo è stato in Portogallo per la Giornata mondiale della gioventù sino a domenica scorsa, in cui il momento clou è stato una Messa all'aperto con oltre un milione di persone, nello stesso giorno in cui si prevedeva che Lisbona avrebbe raggiunto i 40 gradi.