Migliaia di turisti in fuga da Rodi

Almeno 30.000 le persone evacuate, tanti i voli cancellati. Un dramma umano ed economico nel mezzo della stagione turistica

L'incendio di Rodi ha portato alla "più grande operazione di evacuazione" mai organizzata in Grecia Quasi 30.000 residenti e turisti hanno lasciato l'isola in fretta e furia a causa degli incendi che da cinque giorni devastano il territorio. Migliaia di persone che hanno dovuto lasciare le loro case o alberghi, si sono rifugiate in palestre, scuole o centri congressi per la notte. Alcuni turisti sono dovuti fuggire a piedi, le strade a volte sono state bloccate dalle fiamme.

Un disastro umano ed economico nel bel mezzo della stagione turistica.

La lotta per contenere gli incendi richiederà diversi giorni, secondo le autorità. Il vento, che soffia alimenta le fiamme. Diversi i voli per Rodi già cancellati.

Il ministero degli Esteri greco ha aperto ad Atene un'unità di crisi per facilitare il rimpatrio dei turisti stranieri. L'isola di Rodi, che conta più di 100.000 abitanti, è una delle mete turistiche più frequentate della Grecia, con turisti britannici, tedeschi o francesi. L'anno scorso Rodi ha registrato circa 2,5 milioni di arrivi turistici.