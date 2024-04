Disastro di Chernobyl: centrale di Zaporizhzhia osservato speciale

Di Euronews

Nel giorno dell'anniversario del disastro di Chernobyl, tutti gli occhi sono puntati sulla centrale di Zaporizhzhia. All'inizio di aprile diversi attacchi contro l'impianto hanno alzato l'allerta per il rischio di nuove fughe radioattive

PUBBLICITÀ

Venerdì si è tenuta una cerimonia nel nord dell'Ucraina per ricordare le vittime dell'incidente nucleare di Chernobyl del 26 aprile del 1986. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto ai presenti che la centrale nucleare di Zaporizhzhia deve essere liberata dal controllo russo e che tutti gli impianti nucleari ucraini devono essere protetti dagli attacchi russi.

Zelensky: "Prevenire nuovi disastri"

Dopo che i partecipanti hanno deposto fiori presso un cenotafio, Oleh Bondarenko, presidente del comitato di politica ambientale del Consiglio supremo dell'Ucraina, ha elogiato coloro che hanno spento l'incendio nello stabilimento di Chernobyl, affermando che il loro gesto ha salvato il mondo da un disastro radioattivo.

"È responsabilità del mondo intero fare pressione sulla Russia per garantire che la centrale nucleare di Zaporizhzhia venga liberata e che tutti gli impianti nucleari ucraini siano protetti. Questo è l'unico modo per prevenire nuovi disastri dovuti alle radiazioni", ha scritto Zelensky sui social media.

Scambio di accuse per gli attacchi a Zaporizhzhia

All'inizio di aprile, la centrale nucleare di **Zaporizhzhia è stata attaccata per tre giorni consecutivi.**La Russia ha detto che gli attacchi sono stati effettuati dalle forze ucraine utilizzando droni. Ma Kiev ha accusato Mosca di aver organizzato un’operazione sotto falsa bandiera per far sembrare che l’Ucraina fosse responsabile.