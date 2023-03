L'UE regala 35.000 abbonamenti ferroviari gratuiti ai giovani.

Soprannominato DiscoverEU, lo schema fa parte del programma Erasmus e mira a coltivare connessioni culturali nell'Unione europea.

Offrirà ai diciottenni la possibilità di esplorare il patrimonio e la storia dell'Europa incontrando persone provenienti da tutto il continente.

Ecco chi è idoneo e come fare domanda.

DiscoverEU: come richiedere un pass ferroviario gratuito

Puoi fare domanda online per avere la possibilità di vincere un pass ferroviario gratuito.

I candidati devono aver compiuto 18 anni il 1° luglio 2023 per essere idonei, il che significa che la data di nascita deve essere compresa tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005.

È richiesta una prova di identificazione in fase di domanda.

Il programma è aperto ai residenti legali dei 27 Stati membri dell'Ue: possono presentare domanda anche i residenti di Paesi terzi associati ad Erasmus, vale a dire Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

Le domande per gli abbonamenti ferroviari gratuiti sono state aperte il 15 marzo sul Portale europeo per i giovani e termineranno il 29 marzo a mezzogiorno.

Una volta superato il controllo di idoneità, che copre la tua età e nazionalità, dovrai rispondere a un quiz con cinque domande a scelta multipla.

Queste ultime riguardano le conoscenze generali sull'Unione europea e altre iniziative dell'Ue rivolte ai giovani.

Ti verrà anche chiesto di fornire maggiori informazioni sui tuoi piani di viaggio: ciò include quando pianifichi di viaggiare, se sarà la prima volta che viaggi da solo senza i tuoi genitori, cosa vorresti imparare dall'esperienza e come finanzierai il tuo viaggio.

Queste informazioni non avranno alcun impatto sul processo di selezione: non si può presentare domanda se in precedenza ti è stato già assegnato un pass DiscoverEU.

Come funzionerà lo schema del pass ferroviario gratuito?

Gli abbonamenti ferroviari della durata massima di un mese saranno assegnati per viaggi tra il 15 giugno 2023 e il 30 settembre 2024.

In fase di richiesta, puoi scegliere di viaggiare da solo o con un gruppo di massimo cinque amici: se scegli di viaggiare in gruppo, puoi condividere il codice dell'applicazione con i tuoi amici per consentire la loro registrazione.

L'abbonamento può essere utilizzato nel tuo Paese di residenza solo per un viaggio di andata e uno di ritorno e deve includere il viaggio in almeno un altro Paese ammissibile nell'ambito del programma.

Il viaggio complessivo può durare da un giorno fino ad un massimo di un mese, comprendendo sino a sette giorni di viaggio.

I partecipanti avranno generalmente diritto a un pass del valore massimo di € 251, in seconda classe: l'importo può essere aumentato per i richiedenti che viaggiano da regioni remote o d'oltremare.

In alcuni casi, saranno inclusi anche gli abbonamenti per pullman e traghetti: per garantire la non esclusione dei giovani che vivono in aree remote o sulle isole, voli possono essere assegnati in casi eccezionali, sebbene l'opzione più sostenibile sarà sempre favorita.

Se sei uno dei fortunati vincitori, riceverai anche una European Youth Card (EYCA) valida per un anno, che offre sconti per visite e attività culturali, apprendimento, natura, sport, trasporti locali, alloggio, cibo e altro in tutta l'Unione europea.

Come verranno selezionati i candidati?

I candidati saranno selezionati fino al budget disponibile e classificati in base alla correttezza delle loro risposte.

C'è una quota di abbonamenti fissata per ogni Paese: se un Paese ha meno domande rispetto alla quota, i pass rimanenti verranno distribuiti ai Paesi con un numero maggiore di domande.

Se ci sono troppi candidati ammissibili, si applicherà il principio "primo arrivato, primo servito", il che significa che le domande precedenti potrebbero essere favorite come ultima risorsa.

I candidati prescelti riceveranno una notifica via mail al termine del periodo di selezione a maggio.

Saranno quindi collegati a un appaltatore dell'Ue che si occuperà delle prenotazioni di viaggio e dei pagamenti.

Gli abbonamenti acquistati direttamente dai candidati selezionati non saranno rimborsati.

Applicants must be 18 years old to be eligible for a free train pass. Canva

Ci si aspetta qualcosa in cambio dei pass ferroviari gratuiti?

Quando richiedi un pass gratuito, devi accettare di diventare un "Ambasciatore DiscoverEU": ciò significa che sei incoraggiato a riferire sulle tue esperienze di viaggio attraverso i social media o le presentazioni della scuola e della comunità.

L'app del programma ti consentirà di creare una mappa personalizzata del tuo itinerario con statistiche sul numero di treni presi, il numero di Paesi visitati e il risparmio di CO2, che possono essere condivisi sui social media.

I giovani viaggiatori dovranno anche riferire in un sondaggio online dopo aver preso parte al programma.

Esistono altri pass ferroviari gratuiti in Europa?

I cittadini francesi e tedeschi di età inferiore ai 27 anni potranno presto richiedere biglietti ferroviari gratuiti tra i due Paesi.

È stato annunciato che saranno messi a disposizione 60.000 abbonamenti ferroviari gratuiti per celebrare il 60° anniversario del Trattato dell'Eliseo.

Anche i cittadini spagnoli e i turisti in Spagna di tutte le età possono usufruire di un programma di viaggi in treno gratuito fino a dicembre 2023.