Di Redazione italiana

Il numero di russi che si oppongono alla guerra è stimato intorno al 20%: in un anno e mezzo, queste cifre sono rimaste pressoché invariate

Quasi un anno e mezzo dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina, l'opinione pubblica russa nei sondaggi rimane stabilmente in favore della guerra.

Secondo l'agenzia di sondaggi russa Levada Center, il limite massimo del numero di russi che sostengono le Forze armate è di tre quarti della popolazione (76% a maggio 2023).

Ma "sostenere le Forze armate" non significa necessariamente "sostenere la guerra".

"Anche quelli che inizialmente erano contrari - dice la ricercatrice senior Anna Matveeva, King's College di Londra - ora stanno pensando 'Siamo entrati in battaglia, specialmente ora che c'è una controffensiva ucraina in corso, non possiamo perdere ora.

Sono i nostri ragazzi, i nostri mariti, anche se è sbagliata la causa per cui stanno combattendo'".

Le proteste contro la guerra non si sono diffuse in Russia, non soltanto a causa del pericolo di ritorsioni.

"È la paura della sensazione di qualcosa impossibile da cambiare con le proteste - ribadisce la ricercatrice - si pensa che esponendo se stessi e la propria famiglia a un enorme pericolo, comunque non si può ottenere nulla".

Allo stesso tempo, un numero significativo di cittadini russi non è interessato a ciò che sta accadendo in Ucraina o, piuttosto, prende deliberatamente le distanze da quanto avviene, al di là dell'opinione che esprimono nei sondaggi.

"Per la maggioranza - dice Denis Volkov, direttore del Centro Levada - la cosa più importante è che ci sia l'opportunità di vivere una vita normale, una vita di tutti i giorni.

Puoi isolarti dalle cattive notizie, fingere che non stia succedendo niente, sebbene segretamente la gente sappia monitorarle in un modo o nell'altro e preoccuparsene.

Questo è uno dei meccanismi di adattamento a ciò che accade: chiudersi semplicemente fuori dalle notizie traumatiche, perché è stato assai traumatico e continua ad esserlo per molte persone, anche per coloro che sono di supporto è ancora un'esperienza traumatica".

Uno dei fattori chiave che impedisce ai russi di protestare attivamente è l'economia: la leadership del Paese è riuscita a garantire una relativa stabilità finanziaria all'indomani delle sanzioni, o almeno il Cremlino ha convinto i concittadini di questa stabilità.

"La società è pronta per una guerra piuttosto lunga - aggiunge Matveeva - si è già abituata, non percepisce questa situazione come del tutto anormale".

"Le persone sono pronte a conviverci - conclude Volkov - se non ne sono toccate personalmente".