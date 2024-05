Di Euronews

Una donna è morta nella notte tra il primo e il due maggio nella regione francese dell'Aisne (nord) travolta da una colata di fango provocata dai forti temporali che hanno colpito in particolare la Francia del nord

PUBBLICITÀ

Il bilancio del maltempo che ha colpito il nord della Francia tra il primo e il due maggio è di una donna di 57 anni morta e il marito rimasto ferito a Courmelles, nella regione francese dell'Aisne (nord), travolta da una colata di fango provocata dai forti temporali che si sono abbattuti nella zona.

Numerosi gli interventi dei pompieri: le forti piogge di mercoledì sera hanno allagato il terminal due dell'aeroporto di Roissy Charles-de-Gaulle di Parigi mentre un fulmine ha colpito la Tour Eiffel. Sulle autostrade attorno alla capitale momenti di panico per la grandine che ha sorpreso le auto in rientro dalla giornata festiva del 1 maggio. In molti casi, si sono formate lunghe file fino a tarda notte.

I danni del maltempo all'agricoltura

Non sono stati risparmiati dalla grandine anche i vigneti, in particolare quelli del prezioso "Chablis", in Borgogna, devastati in pochi minuti dalla grandinata del primo maggio.

"I danni sono piuttosto ingenti in alcuni villaggi -, ha precisato il vicepresidente dell'Associazione dei produttori di Chablis, Frédéric Gueguen -. La grandine ha fatto a pezzi tutto, devastando buona parte dell’intero vigneto”.