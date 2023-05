Di Tamara Hinson

Dove alloggiare, mangiare e come esplorare Liverpool, città ospitante la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest

Liverpool sarà al centro della scena quest'anno quando l'Eurovision Song Contest prenderà il via dal 9 maggio.

Ma ci sono molti altri motivi per visitare questa storica città nel 2023.

La Biennale di Liverpool, il più grande festival artistico del Regno Unito, festeggia il suo 25° anniversario, mentre stanno aprendo una serie di nuovi hotel, ristoranti e musei.

Ecco la nostra guida alla Città della musica britannica, patrimonio dell'Unesco.

Cosa fare a Liverpool

Liverpool è una città enorme con molti quartieri meno conosciuti ed emergenti da esplorare: partiamo da The Royal Liver Building.

Questa tentacolare struttura fu costruita nel 1911 come quartier generale di una compagnia di assicurazioni: insieme al Cunard Building e al Port of Liverpool Building, è una delle cosiddette "tre grazie", una tripletta di strutture storiche sul lungomare della città.

Prenota il tour a 360 gradi del Royal Liver Building e potrai goderti la vista dello skyline di Liverpool dal 15° piano dell'edificio, prima di saperne di più sulla storia dietro il primo grattacielo d'Europa durante un'esperienza audiovisiva coinvolgente.

Cattedrale di Liverpool: per viste a 360 gradi e ristoranti locali

La cattedrale di Liverpool è la più grande del Regno Unito e ha gli archi gotici più grandi del mondo: le sue campane pesano 16 tonnellate.

È stata progettata da Giles Gilbert Scott, che aveva solo 22 anni quando vinse un concorso per ottenere il lavoro nel 1902.

La cattedrale ha anche un proprio ristorante, il Welsford Bistro, ottimo per provare un piatto di Scouse, sostanziosa zuppa a base di carne di manzo e verdure.

Successivamente, puoi iscriverti alla Tower Experience della cattedrale, che prevede due ascensori e 108 gradini.

Ne vale la pena: godrai di una vista a 360 gradi dalla cima della cattedrale.

Liverpool Cathedral is the UK's largest. Marketing Liverpool

The Beatles Story: per un viaggio nel passato musicale di Liverpool

Non devi essere un fan dei Fab Four per goderti questo musical imperdibile: i punti salienti del Beatles Story, sul lungomare di Liverpool, includono repliche di luoghi come gli Abbey Road Studios e il Cavern Club (la sede di Liverpool dove i Beatles si esibirono per la prima volta).

I cimeli in mostra includono gli occhiali di John Lennon, la batteria di Ringo Starr e testi scritti a mano.

Non perderti la Discovery Zone, dove puoi cantare a squarciagola i classici dei Beatles durante una sessione di karaoke su una replica del palco del Cavern Club.

The Beatles Story is packed with musical history. The Beatles Story

Eureka, per un divertimento interattivo in famiglia

In viaggio con Einstein in erba al seguito? Adoreranno l'Eureka adatto ai bambini!

Museo Science + Discovery, progettato pensando ai bambini fino a 14 anni.

Questa attrazione del centro città, inaugurata nell'aprile 2023, ha aree dedicate alla natura, all'anatomia (non perderti le parti del corpo sovradimensionate), all'artigianato e all'architettura, insomma l'attenzione è rivolta al divertimento interattivo.

The Anfield Abseil: per gli appassionati di calcio e i drogati di adrenalina

Anfield non è più semplicemente uno dei più grandi stadi di calcio d'Europa e la casa del Liverpool FC, ma anche un ottimo posto per i visitatori desiderosi di ottenere una prospettiva completamente nuova sulla città.

Dall'inizio del 2023 i visitatori possono optare per l'Anfield Abseil, la possibilità di salire in cima al tetto della tribuna principale prima di scendere lungo il lato di una delle tribune di calcio più grandi d'Europa.

I tour dietro le quinte forniscono una visione brillante sia del club che del luogo.

Dove mangiare e bere a Liverpool

Il Liverpool deve ancora rivendicare l'ambita stella Michelin, ma sospettiamo che non dovrà aspettare molto.

Le recenti aperture di ristoranti includono Hawksmoor, la catena di ristoranti di bistecche molto elegante nota per le sue bistecche frollate per 35 giorni.

Il ristorante Liverpool è stato aperto nel novembre 2022: si trova negli India Buildings della città, una struttura storica che copre un intero isolato e che un tempo ospitava la sede della compagnia di navigazione The Blue Funnel Line.

Alcuni dei centri culinari più alla moda si trovano ora nell'area del c.d. triangolo baltico, un quartiere dolorosamente alla moda, recentemente trasformato vicino al centro della città.

Prendi ad esempio il Baltic Market, un locale in stile food hall dove troverai di tutto, dalla cucina mediorientale agli hamburger di grandi dimensioni.

Accompagna il tuo pasto con una dose di caffeina (alcolica) di Press Bros Coffee, famoso per i suoi espresso martini, anche se consigliamo il classico, fatto con liquore al caffè, vodka, Frangelico e sciroppo di vaniglia.

Per qualcosa di più elegante, considera il ristorante Manifest del Triangolo baltico: è stato aperto dallo chef Paul Durand (che ha affinato la sua arte presso la stellata Michelin Moor Hall nel Lancashire) e dalla sua compagna Charlotte Jones nel 2022.

Aspettati ingredienti locali di stagione e ottimi prezzi (il delizioso ippoglosso arrosto servito con asparagi di provenienza locale ti costerà solo £ 24 / € 27).

Infine, aumenta il fattore divertimento all'Albert's Schloss di Bold Street, aperto di recente: qui la cucina alpina viene servita in un ambiente ispirato a uno chalet di montagna, proprio nel cuore di Liverpool (sembra strano, ma funziona).

I piatti includono specialità come spätzle e fonduta, mentre il rinfresco liquido copre di tutto, dalle birre alpine a una vasta gamma di grappe (piuttosto potenti).

Dove alloggiare a Liverpool

Se stare in centro è una priorità, non puoi sbagliare con Delta Hotels by Marriott Liverpool City Centre.

Si trova a pochi metri dalla stazione di Lime Street della città ed a pochi passi da punti di riferimento come il Liver Building, la St George's Hall e l'Albert Dock.

Ci sono anche diversi nuovi ed entusiasmanti hotel all'orizzonte: questi includono il Municipal Hotel Liverpool MGallery, che dovrebbe aprire entro la fine di maggio.

Valido è anche il Radisson RED Liverpool, aperto all'inizio del 2023 accanto alla stazione di Lime Street.

Lo troverai all'interno di un edificio che risale al 1800, quando i proprietari delle ferrovie costruirono un hotel per accogliere il crescente numero di visitatori che utilizzavano la rete ferroviaria britannica in rapida espansione.