Quale paese del mondo ha il passaporto più potente?

Non tutti i passaporti sono uguali. I titolari di passaporto degli Emirati Arabi Uniti possono viaggiare senza visto - o con visto all'arrivo - in 180 paesi, mentre i cittadini dell'Afghanistan in soli 38. Tuttavia, nonostante questo divario, i passaporti di quasi tutti i paesi del mondo sono diventati più potenti quest'anno, secondo quanto emerge da una nuova ricerca.

In base all'ultimo aggiornamento di Passport Index, quest'anno tutti i paesi, tranne Vanuatu, hanno registrato un aumento della libertà di viaggio.

In media, i titolari di passaporto hanno avuto accesso a 16 paesi in più.

Il cofondatore di Passport Index, Hrant Boghossian, vede nei risultati dell'indagine un "motivo di ottimismo": "È stato superato il livello di 'apertura al mondo' fissato prima della pandemia e ci sono forti indicatori che questa tendenza al rialzo persista".

"È un dato particolarmente incoraggiante in un momento di crescenti tensioni geopolitiche e turbolenze economiche; indica che i paesi concordano sul fatto che un mondo con meno confini ha il potenziale per affrontare alcune delle sfide fondamentali del 21esimo secolo", , ha affermato.

La crescita è in parte dovuta alla rimozione delle restrizioni per il COVID-19, hanno ammesso gli autori della classifica, ma anche al crescente apprezzamento della libertà di movimento e della scelta di lavorare da qualsiasi luogo come nomadi digitali.

Quali paesi hanno i passaporti più potenti?

Nonostante la crescita complessiva, esiste ancora un enorme "divario di mobilità" tra i titolari dei diversi passaporti.

Con i documenti giusti, un viaggiatore può superare i controlli di sicurezza senza problemi. Ma per i possessori di passaporti meno potenti le porte sono chiuse.

Nove dei dieci passaporti più potenti sono rilasciati da paesi europei, secondo la classifica.

1. Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti hanno il passaporto più potente al mondo, con accesso a 180 paesi. Canva

Senza visto: 121

Visto all'arrivo: 59

2. Germania

Senza visto: 127

Visto all'arrivo: 46

3. Svezia, Finlandia, Lussemburgo, Spagna, Francia e Italia

I titolari di passaporto svedese hanno una grande mobilità di viaggio. Canva

Senza visto: 126

Visto all'arrivo: 47

4. Paesi Bassi

Senza visto: 125

Visto all'arrivo: 48

5. Svizzera

I titolari di passaporto svizzero possono visitare 123 paesi senza visto e ottengono il visto all'arrivo in altri 50. Canva

Senza visto: 123

Visto all'arrivo: 50

LEGGI ANCHE:

Quali passaporti sono meno potenti?

La classifica dipinge il Regno Unito come uno dei "perdenti" del 2022.

Sebbene sia aumentato il punteggio di mobilità globale, questa tendenza al rialzo è stata rallentata, nel post Brexit, dalle difficoltà nel concludere accordi sui visti con gli Stati membri dell'Unione europea.

Tuttavia, il Regno Unito ha ancora accesso senza visto, o con visto all'arrivo, a 171 paesi.

Afghanistan (38), Siria (39), Iraq (40), Pakistan (44) e Somalia (44) chiudono la classifica con i punteggi peggiori.