Vita da spiaggia a Dubai

​A Kite Beach, tra fitness, cibo, fino al divertimento in famiglia, non c'è tempo per annoiarsi. Scopriamo che cosa significa per turisti e residenti "vita da spiaggia" in quest'eclettico angolo di Dubai.

Kite Beach, spiaggia che si incastra fra l'ombra del Burj Al-Arab e La Mer, sul tratto di costa di Jumeira uno, freme di attività di ogni genere.​

Un angolo eclettico di Dubai che si può cominciare a conoscere partendo dagli allenamenti mattutini o le sessioni di yoga.

​E dopo lo sport, per ristorarsi e magari pranzare, nulla di meglio che una visita ai colorati chioschi ambulanti che troverete lungo la costa.

Uno dei colorati chioschi ambulanti euronews Credit: Dubai

Dal fitness al cibo fino al divertimento in famiglia, non c'è tempo per annoiarsi. XPark Junior è l'unico parco giochi naturale nel suo genere negli Emirati Arabi Uniti. Un habitat magico, con fortini di legno dove i bambini possono giocare, sporcarsi e conoscere da vicino gli animali che vivono qui.

​Poi si torna in acqua, dove Pirates Surf Rescue Dubai insegna ai bambini a fare surf in sicurezza, sviluppandone le conoscenze dell'oceano e istruendoli ad aiutare gli altri se necessario.

Per turisti e gente del posto, un'occasione per immergersi nel meglio della vita da spiaggia che Dubai ha da offrire.