Il razzo è stato lanciato dalla base spaziale di Vandenberg, in California, nella tarda serata di giovedì. Dopo 8 minuti e mezzo, è atterrato senza problemi sulla nave-drone nell'Oceano Pacifico

Un razzo dell'azienda aerospaziale di Elon Musk, SpaceX è decollato nella tarda serata di giovedì dalla base spaziale diVandenberg, in California. Il Falcon 9 ha trasportato alcuni satelli spia Starshield per il National Reconnaissance Office degli Stati Uniti, una sezione specializzata del Dipertimento della Difesa.

Dopo il fallimento dello scorso luglio, otto minuti e mezzo dopo il lancio il razzo è riuscito ad atterrare sulla nave-drone “Of Course I Still Love You” (Ocisly) nell'Oceano Pacifico, partita dal porto di Long Beach in California.

Il Falcon 9 è il primo razzo riutilizzabile di classe orbitale al mondo. Secondo SpaceX, “la riutilizzabilità consente a SpaceX di rialimentare le parti più costose del razzo, riducendo così il costo dell'accesso allo spazio”. L'obiettivo a lungo termine, è che il razzo possa garantire il trasporto sicuro di persone e carichi utili nell'orbita terrestre e oltre.

Si è trattato del secondo lancio Falcon 9 della giornata, il primo dei quali ha mandato in orbita 21 satelliti internet Starlink, dallo Space Launch Complex 40 (Slc-40) della stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida.

Un razzo SpaceX Falcon 9 decolla dalla stazione spaziale di Cape Canaveral, Florida, 7 gennaio 2024 Craig Bailey/AP

Il prossimo lancio di SpaceX sarà lo storico Polaris Dawn dalla Florida; l'equipaggio trascorrerà cinque giorni in orbita, testando una tuta spaziale all'avanguardia, conducendo circa 40esperimenti scientifici ed effettuando la prima passeggiata spaziale commerciale.

Nelle intenzioni dell'azienda di Elon Musk, la spedizione segnerà l'inizio di una nuova era dell'esplorazione spaziale commerciale. Il lancio iniziale previsto per il 26 agosto è stato rinviato più volte a causa di problemi tecnici e condizioni meteorologiche avverse.