Conosciamo Elmar Asgarzade e la sua invenzione per risparmiare carburante

Di Gorkem Sifael

Elmar Asgarzade, direttore scientifico di Extra Mile Technologies e ingegnere senior presso la Baku Higher Oil School, ci racconta come ha sviluppato un modificatore di attrito innovativo, che riduce significativamente l'attrito del motore e il consumo di carburante. Questa invenzione rivoluzionaria, che riduce l'attrito del 30%, con una conseguente riduzione del consumo di carburante del 5%, è stata testata e approvata da una delle più grandi società energetiche del mondo.

Alla Extra Mile Technologies, Asgarzade e il suo team si concentrano sullo sviluppo di lubrificanti tecnologicamente avanzati che funzionano secondo il principio della repulsione ionica, simile alle forze di repulsione tra poli magnetici uguali. Questa tecnologia promette prestazioni più efficienti rispetto ai prodotti tradizionali.

La passione di Asgarzade per la lotta alla crisi climatica è nata durante gli studi di ingegneria chimica presso la Baku Higher Oil School, dove ha iniziato a cimentarsi in progetti innovativi. I suoi sforzi lo hanno portato a conquistare il primo posto in Azerbaigian al ClimateLaunchpad, arrivando alla finale mondiale in Scozia. Il suo contributo all'innovazione e all'imprenditorialità gli è valso anche il prestigioso Presidential Youth Award del suo paese.

Oltre al suo ruolo presso Extra Mile Technologies, Asgarzade è attivamente coinvolto nell'educazione della prossima generazione di innovatori presso la Baku Higher Oil School e sottolinea l’importanza di unire scienza e imprenditorialità per promuovere soluzioni a beneficio della comunità. Il suo lavoro con gli studenti non è solo rilevante per la loro formazione, ma porta anche contributi significativi all'ambiente e alla società.