Le novità hi-tech del Salone dell'auto di Monaco di Baviera

Sostenibilità è stata la parola d'ordine di questa edizione, in un settore sempre più sotto pressione affinché diventi più pulito ed ecologico

Il Salone internazionale dell'automobile di Monaco di Baviera ha riunito anche quest'anno alcuni dei più grandi nomi dell'industria automobilistica. Sostenibilità è stata la parola d'ordine di questa edizione, in un settore sempre più sotto pressione affinché diventi più pulito ed ecologico.

PUBBLICITÀ

"C'è un'enfasi sempre maggiore sul clima - dice Laurent Meillaud, giornalista ed esperto di tecnologia automobilistica -. Vediamo ovunque auto elettriche. Il digitale è un altro dei temi caldi di quest'anno. Ci sono aziende che provengono dall'elettronica di consumo, come Lg e Samsung. Si percepisce che tutto ruota intorno alla connettività, al 5G e al cloud. Quindi saremo connessi alla casa e all'ufficio".

L'azienda giapponese Sekisui produce materiali per diversi settori industriali in tutto il mondo, tra cui la mobilità. È presente in Europa da 60 anni e rifornisce il mercato automobilistico europeo dagli anni Ottanta. L'azienda afferma che, oggi, il 75% delle auto in Europa è equipaggiato con le sue tecnologie. Il focus è soprattutto sulle componenti per finestrini e parabrezza.

Il Salone di Monaco riunisce i più grandi nomi dell'industria automobilistica e hi-tech Damon Embling/Euronews

"Sarà possibile regolare il livello di oscuramento dei finestrini semplicemente premendo un pulsante - dice Masashi Yanai, direttore della pianificazione dei prodotti di Sekisui Europe -. Inoltre, visto che sulle portiere non ci sono più le maniglie esterne, per aprire l'auto si userà il telefono. C'è anche una funzione touch, con un'icona sul finestrino".

Gli espositori hanno presentato anche le più recenti tecnologie per semplificare la guida. Sekisui si concentra sulla creazione di display di nuova generazione, che permettono di visualizzare i contenuti sul cruscotto. "Questi display sono larghi quanto l'intero cruscotto. Qui possiamo visualizzare il navigatore, il nostro telefono, la radio, l'orologio e questo tipo di informazioni - dice Masahi -. Con la guida automatica possiamo usare il display come uno schermo cinematografico. Ovviamente in caso di emergenza, o in caso di guida manuale, il display torna alla modalità normale".

Sekisui produce le componenti tecnologiche per i parabrezza nel suo centro di produzione nei Paesi Bassi: tra queste c'è una pellicola speciale per i visori a sovrimpressione, che permettono di visualizzare le informazioni sul parabrezza. "Uno dei problemi di questi display è la sfocatura dell'immagine - dice Roel Philipsen, marketing manager di Seisuki -. Per questo motivo usiamo pellicole cuneiformi. Questo permette al conducente di avere una perfetta visibilità delle informazioni dalla posizione di guida".

Oltre ad aumentare la sicurezza, la pellicola all'interno del parabrezza ha anche caratteristiche di isolamento acustico e termico. "Durante la guida si sente il rumore del vento, degli pneumatici e del motore - dice Philipsen La pellicola garantisce un maggiore silenzio all'interno del veicolo, fino a cinque decibel in più. Inoltre, alla stessa pellicola possiamo aggiungere anche particelle termocontrollate, in modo da avere più fresco all'interno dell'auto. Così si riduce l'utilizzo dell'aria condizionata".

La sfida per le case automobilistiche presenti al Salone è quella di essere all'avanguardia, rimanendo rilevanti. "È come una gara di Formula 1, le aziende devono tenere conto di tante cose allo stesso tempo - dice Meillaud -. C'è il lato digitale, quello elettrico, la guida autonoma. Ma sono fiducioso. Queste aziende esistono da un secolo e saranno ancora qui tra cent'anni".